„Die kriegen uns nicht“ Ein Mann aus Neustadt lieferte sich mit der Polizei eine filmreife Verfolgungsjagd. Aber nicht nur deshalb steht er nun vor Gericht.

Es komme schon vor, dass Autofahrer Gas geben und flüchten, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, sagt die sportliche Polizeibeamtin vor Gericht. Aber das, was sie am späten Abend des 13. April erlebte, sei nicht nur außergewöhnlich, sondern schlicht lebensgefährlich für sie und ihren Kollegen gewesen.

Die beiden Beamten waren an diesem Abend mit ihrem Einsatzfahrzeug auf Streife unterwegs. Gegen 23.30 Uhr fiel ihnen auf dem Neustädter Markt ein Subaru auf. Da es schon spät war und der Wagen von einer Gaststätte aus wegfuhr, beschlossen sie, das Fahrzeug und dessen Fahrer zu kontrollieren. Aber in dem Moment, als sie dem Mann am Steuer des Subaru signalisierten, dass er anhalten soll, gab dieser Gas und raste davon. Da nun klar war, dass hier etwas nicht stimmte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf.

Mit der Polizeistreife am Heck seines Wagens jagte Matthias H. von Neustadt nach Ehrenberg, von dort über die schmale Bockmühlenstraße durch Cunnersdorf, weiter nach Langenwolmsdorf und wieder zurück nach Neustadt. Das Polizeiauto hatte er aber nicht abhängen können. Also setzte er seine Flucht Richtung Langburkersdorf fort. Dort passierte er die grüne Grenze. Noch etliche Kilometer lang lieferte er sich in Tschechien mit der Polizei eine wilde Jagd, bevor sein Wagen an einem Bahnübergang stecken blieb. Der Diplom-Ingenieur konnte zunächst entkommen, wurde aber später von der tschechischen Polizei aufgegriffen.

Wegen vorsätzlicher gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr muss sich der Deutsche nun vor dem Amtsgericht in Pirna verantworten. „Heute kann ich das alles gar nicht mehr verstehen“, sagt der 55-jährige Mann. „Das war wirklich eine katastrophale Sache.“ Geflohen sei er, weil er damals keine Fahrerlaubnis besaß. Er beteuert aber, dass er nie vorhatte, Menschen einer derartigen Gefahr auszusetzen.

Mit diversen Abdräng- und Ausbremsmanövern während der rasanten Fahrt hatte der gebürtige Sebnitzer aber nicht nur sein Leben und das der beiden Polizeibeamten gefährdet, sondern auch das zweier Geschäftsmänner. Diese waren ganz zufällig in seinem Auto gelandet, als sie nach einem Essen in der Gaststätte am Neustädter Markt nach einem Taxi Ausschau hielten. Da keins in Sicht war und es an dem Abend in Strömen regnete, hatte sie beschlossen, es per Anhalter zu versuchen.

Und so war es dann der Angeklagte, der sich bereiterklärte, die beiden 50 und 51 Jahre alten Männer gegen ein kleines Entgelt nach Hause zu fahren.

„Als die Polizei den Wagen stoppen wollte und unser Fahrer stattdessen aufs Gaspedal trat, dachte ich noch, dass es sich um einen Scherz handelt“, sagt einer der beiden Geschäftsmänner. Doch als ihm klar wurde, dass das ganz und gar nicht der Fall war, bat er den Angeklagten mehrmals, anzuhalten. Das tat er nicht, sondern sagte nur: „Das dauert jetzt ein bisschen. Ich bringe Euch später heim.“ und „Keine Angst, die kriegen uns nicht.“

Der 51-jährige Kunststofftechniker, der auf der Beifahrerseite gesessen hatte, glaubte zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Wahnsinnsfahrt ohne Unfall enden wird. Er schildert, wie der Angeklagte bei halsbrecherischem Tempo versucht hatte, das Polizeiauto abzudrängen. Auch hatte Matthias H. mehrmals versucht, den Streifenwagen auszubremsen. Mit: „Wenn die hinten rein fahren, kann ich abhauen“, soll er diese Aktionen kommentiert haben. Die ganze Strecke über, so sagt der Beifahrer weiter, sei der Angeklagte, von der Geschwindigkeit her, an der Grenze des Machbaren gefahren. Mehrmals seien sie nur äußerst knapp einem Zusammenprall mit Bäumen oder Laternenmasten entkommen.

Aber nicht nur wegen der Flucht vor der Polizei muss sich Matthias H. vor Gericht verantworten. Die Anklageschrift umfasst noch weitere Punkte. So soll er sich trotz eines Kontaktverbots wiederholt seiner Ex-Freundin genähert, im Heidenauer Real-Markt über 20 Päckchen Zigaretten gestohlen und noch weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis unternommen haben.

Bis auf vier Fahrten im Mai dieses Jahres räumt er alle Taten ein und beteuert seine Reue. Er hofft, dass er noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Die zu erreichen, dürfte aber recht unwahrscheinlich sein, denn Matthias H. war zuvor schon unter anderem wegen gefährlichen Eingreifens in den Straßenverkehr und wegen mehrerer tätlicher Angriffe auf seine inzwischen verstorbene Mutter verurteilt worden. Zum Zeitpunkt der neuerlichen Taten stand er noch unter Bewährung.

Bei einem weiteren Verhandlungstermin sollen Zeugen gehört werden, die bestätigen können, dass der Angeklagte trotz entzogenen Führerscheins im Mai noch mit seinem Auto unterwegs war. Der Prozess wird fortgesetzt.

