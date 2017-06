Die Kreismeister erfüllen sich den nächsten Traum Stahl Freital zählt zu den neun Teams aus dem Landkreis, die bei der SZ-Fan-WM starten. Einen Titel hat die Mannschaft schon.

Am vorigen Sonnabend Kreismeister, am Sonntag „Weltmeister“? Die C-Junioren von Stahl Freital zählen sich nicht zu den Favoriten, wollen aber bei der SZ-Mini-WM möglichst weit kommen. © Karl-Ludwig Oberthür

Erst ungeschlagen zum Titel, dann ab ins Dynamo-Stadion: Die C-Junioren von Stahl Freital haben sich am Wochenende knapp vor dem Heidenauer SV die Fußball-Kreismeisterschaft gesichert. Und das ohne eine einzige Saisonniederlage. Damit spielt das Team des Trainerduos Ingolf Schöne und Sönke Hilbich in der neuen Spielzeit in der Landesklasse. Doch noch ist die aktuelle Saison für die Talente von Blau-Weiß nicht vorbei. Denn am kommenden Sonntag treten die jungen Stahl-Kicker bei der nunmehr vierten Fan-WM der Sächsischen Zeitung im Dresdner DDV-Stadion an.

Dort messen sich 42 sächsische C-Jugendteams – und kämpfen um den Titel. Sie vertreten dabei die Farben von Nationalmannschaften. Titelverteidiger ist die SG Weißig. Die Dresdner gehen nach ihrem Vorjahreserfolg im zypriotischen Trikot nun als Jamaikaner auf Torejagd. Der hiesige Landkreis ist auch in diesem Jahr wieder breit aufgestellt – von hier reisen neun Teams an. Das sind dieses Mal sogar drei mehr als im Vorjahr. Damals kamen die Saupsdorfer Jungs, die als Bosnien-Herzegowina mitmischten, immerhin bis ins Viertelfinale. In diesem Jahr erhielten folgende Mannschaften der Region ein Ticket für die Fan-WM der SZ: Stahl Altenberg (Ghana), Hainsberger SV (Indien), die Spielgemeinschaft Höckendorf/Rabenau/Seifersdorf (Chile) und der SV Pesterwitz (Kamerun) sind dabei. Auch Einheit Bahratal-Berggießhübel (Nigeria), die Sportfreunde Possendorf (Katar), die Pirnaer Löwen (Türkei) und der SV Struppen (Neuseeland) gehen an den Start. Sie alle erfüllen sich den Traum, einmal im Stadion von Zweitligist Dynamo Dresden spielen zu dürfen.

Die Neune voll macht dann Stahl Freital. Passend zu ihren Vereinsfarben werden die C-Junioren als Griechenland darum kämpfen, möglichst weit zu kommen. „Der Spaß steht im Vordergrund, aber niemand kann mir erzählen, dass er nicht auch erfolgreich sein möchte“, sagt Coach Ingolf Schöne. „Daher wäre es schön, wenn wir die Vorrunde überstehen würden, um in der K.-o.-Phase so weit wie möglich zu kommen. Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ So war das auch in der jetzigen Saison.

Die Freitaler Junioren, die praktisch seit Jahren so zusammenspielen, wollten nach ihrem unglücklichen Abstieg aus der Landesklasse, als nur ein Sieg zum Ligaverbleib fehlte, wieder oben mitmischen. Es kam aber noch besser: Die Stahl-Kicker rockten die Kreisliga und eilten von Sieg zu Sieg. Sie erzielten dabei in 18 Partien satte 102 Treffer. „Das ist eine super Truppe, auch abseits des Rasens“, sagt Übungsleiter Schöne. Zum Kreismeisterteam, das schon 2015 in der D-Jugend diesen Titel gewann, zählen auch der 15-jährige Kapitän Matteo Wolf und der 14-jährige Torjäger Jonathan Hilbich, der sich mit 29 Treffern zum besten Torschützen der Liga krönte. Die beiden Schüler aus Freital-Potschappel fiebern ihrer Turnierpremiere in Dresden entgegen. „Schön, dass wir mal bei Dynamo im Stadion auflaufen können“, freut sich Matteo Wolf, der selbst Fan der Schwarz-Gelben ist. Stürmer Jonathan Hilbich, dessen Vorbild Bayern-Star Thomas Müller sei, hofft außerdem, bei der SZ-Mini-WM „gegen bessere Teams zu bestehen“.

Die DDV-Mediengruppe als Veranstalter des Turniers zeichnet am Sonntag aber nicht nur den „Weltmeister“ aus, sondern auch: die Mannschaft mit der schrägsten Optik, jene mit der besten Choreografie, das Team mit den meisten Fans, die Elf mit der besten Stimmung und das Team mit der kreativsten Idee. Zudem gibt es neben der Entdeckertour im Stadion auch eine SZ-Familienmeile mit vielen Aktionsständen. Los geht es 9 Uhr. Der Eintritt ist frei.

