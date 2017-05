„Die kreischenden Teenies sind erwachsen geworden“ Die MDR-Radiomoderatoren Silvio und Elena verneigen sich vor Robbie Williams. Diesmal kann aber nur einer dabei sein.

Die MDR-Morgenmoderatoren Silvio Zschage und Elena Pelzer verfolgen den Robbie-Hype schon seit 20 Jahren. © Christian Juppe

Seine erste Begegnung mit Robbie Williams war eher ungewollt. Eigentlich glaubte Radiomann Silvio Zschage im Jahr 2011, ein Ticket für seine geliebten Pet Shop Boys im Münchner Olympiastadion gekauft zu haben. Beim Blick auf seine Karte stellte er dann aber fest, dass es sich in Wahrheit um ein Konzert von Take That handelte – und die Pet Shop Boys nur die Vorband waren. „Mit Robbie Williams konnte ich damals noch nicht so viel anfangen und wollte eigentlich nach den Pet Shop Boys wieder gehen“, erinnert sich Silvio. Eine Frau neben ihm habe ihn aber überzeugt, dass er etwas verpassen würde. „Und sie hatte recht. Es war eine grandiose Show, und ich war schlagartig Fan von Robbie Williams und Take That.“ Als Robbie fünf Jahre davor auf Solopfaden zum ersten Mal in Dresden spielte, war Silvio noch als MDR-Reporter damit beauftragt gewesen, die Stimmung einzufangen. „Das hat mich damals alles erschlagen“, sagt er. Die Absperrungen, die kreischenden Teenies, die Menschenmassen. „Ich wollte anschließend nie wieder auf ein Festival gehen.“ Nach seinem Erweckungserlebnis in München 2011 wird er nun aber natürlich auch beim Robbie-Konzert am 26. Juni im DDV-Stadion mit von der Partie sein. Im Innenraum. „Aber ich werde sicher nicht ganz vorn stehen“, sagt er. „Ich brauche Platz zum Tanzen.“

Seine Kollegin Elena Pelzer, mit der Silvio die Morgensendung von MDR Sachsen – das Sachsenradio moderiert, wird diesmal beim Konzert passen müssen. Die 27-Jährige ist mit Zwillingen schwanger und erwartet ihren Nachwuchs Ende Juli. „Vier Wochen vorher bin ich mit Sicherheit schon in der akuten Phase“, sagt sie und trägt es mit Fassung, obwohl sie Robbies „Heavy Entertainment Show“ schon gern live erlebt hätte. „Je älter Robbie wird, desto cooler wird er“, sagt sie.

Viele Fans, die im Jahr 2006 noch bunte Kuscheltiere auf die Bühne geworfen haben, lassen es nun, 17 Jahre später, sicher etwas ruhiger angehen. „Die kreischenden Teenies sind erwachsen geworden“, sagt Silvio. Und auch er selbst genieße ein solches Erlebnis heute lieber in einem Stadion, in dem man im Zweifel auch mal unkompliziert auf die Toilette gehen kann und in dem der Weg zum Bierstand nicht zum Erlebnisparcours wird.

Auf MDR Sachsen spielen Silvio und Elena in diesen Tagen häufiger mal Robbie mit seinen Hits wie „Angels“ und „Feel“. So ein bisschen ist das auch schon die Vorfreude auf den 26. Juni im DDV-Stadion. Die gute Nachricht für alle Fans, ob kreischend oder nicht: Noch gibt es Karten!

