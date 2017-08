Die Kreativen kommen

Für den letzten Schliff der neuen Ausstellung im Haus am Poppitzer Platz sorgte am Donnerstag FVG-Mitarbeiter Jörg Schunack. © Lutz Weidler

Für den letzten Schliff der neuen Ausstellung im Haus am Poppitzer Platz sorgte am Donnerstag FVG-Mitarbeiter Jörg Schunack. Das Stadtmuseum zeigt Werke der Mitglieder des Riesa-Kreativen Centrums, kurz RKC. Der Anlass: Der Verein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsausstellung wird natürlich gefeiert. Am Freitag, 11. August, gibt es eine öffentliche Festveranstaltung. Die Begrüßung übernimmt FVG-Chefin und Kulturamtsleiterin Kathleen Kießling, außerdem spricht Museumsleiterin Maritta Prätzel. Für Musik sorgt das Duo Beutler/Fehre. Um 19 Uhr geht’s los. Der Eintritt ist frei.

