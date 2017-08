Die Kreativen

Der Marketing-Experte Eric Ubrig meldet sich aus der Pfalz. Der gebürtige Riesaer ist der kreative Kopf der Marketingabteilung von Müller & Meirer. „Unser Unternehmen entwickelt einerseits Produkte wie zum Beispiel Taschen für bekannte Marken aus dem Premiumbereich, etwa für Gerri Weber oder Joop. Aber wir haben auch drei eigene Marken“, erklärt der 28-Jährige. Ubrig gestaltet die Produkte nicht selbst, sondern kümmert sich um die Werbung. Zuvor hat er Design in Wismar studiert. Angefangen hat seine kreative Karriere aber in Riesa – beim Kreativen Centrum. Schon mit etwa acht Jahren war er dabei. „Früher habe ich vor allem Comics und Karikaturen gemacht.“ Einmal durfte er sogar bei einer Veranstaltung mit dem bekannten Karikaturisten Reiner Schwalme auftreten. „Wir haben dabei abwechselnd gezeichnet.“ Comics zeichnet Urbig heute nur noch nebenher. „Privat gestalte ich CD- und Plattencover, vor allem im Punkbereich.“ Die Zeit im kreativen Zentrum habe ihn in vielerlei Hinsicht geprägt. „Ich denke, Herr Zawischa ist der Grund dafür, dass ich heute auch Ausbilder bin.“

Die Grafik-Desginerin Jenny Noak wollte als Teenagerin unbedingt ein Hobby anfangen. „Auf Sport hatte ich keine Lust, also bin ich mit einer Freundin ins Kreative Centrum gegangen“, erzählt sie – eine weitreichende Entscheidung. Für sie die absolut richtige, wie sie heute sagt. Beim RKC fand sie auch ihren Förderer: Werner Zawischa. „Ich habe ihn meinen Meister genannt, in Anlehnung an Meister Yoda von Star Wars“, erzählt sie lachend. „Ich habe viel bei ihm gelernt und er hat mir die richtige Richtung vorgegeben.“ Jenny Noak machte erst eine Ausbildung zur Grafikerin und studierte danach noch Grafikdesign in Dresden. Wegen der Liebe ist sie aber zurück in ihre Heimatstadt gekommen. In Riesa arbeitet die 26-Jährige nun bei Eichler-Design in Gröba und ist sehr glücklich mit ihrem Job. „Ich gestalte Homepages, Flyer und Logos.“ Die meisten Stammkunden kämen aus der Region. Und so ist der ein oder andere mit Sicherheit schon mal auf einer Homepage gelandet, die Jenny Noak illustriert hat – etwa auf der von Pane e Vino oder der Seite der Zahnarztpraxis Haase.