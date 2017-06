Die Krawallos ohne Krawall Die Königsteiner-Kasematten- Krawallos musizieren seit 20 Jahren. Das Erfolgsrezept der Band ist simpel.

Das sind die Kasematten-Krawallos: Peter Kochan, Udo Tietze, Erik Petters und Andreas Tschakert (v. li.). Zehn Auftritte haben die Hobbymusiker im Jahr. © Archivfoto: D. Förster

Unterhaltungsmusik zum Tanzen und Zuhören ist ihr Markenzeichen. 150 Titel prägen das Repertoire, das in Deutsch und Englisch gesungen seinen Ursprung in den 1950er- bis 1980er-Jahren hat. Die Königsteiner-Kasematten-Krawallos produzieren seit 20 Jahren Lebensfreude.

Bandleader und Gitarrist Peter Kochan sagt: „Alle Titel, die wir spielen, müssen uns selbst gefallen“. Der 45-jährige Manager ist seit seiner Geburt in Gohrisch zu Hause. Als Geschäftsführer der Energieversorgung Pirna ist die Musik sein Ausgleich zum Arbeitsalltag. Mit ihm musizieren der Pirnaer Möbelverkäufer Andreas Tschakert mit seiner Bassgitarre, Malermeister Udo Tietze aus Pirna mit E-Gitarre und der Gohrischer Bauingenieur Erik Petters, der mit seinem Keyboard das harmonische Quartett vervollständigt. Begonnen hat alles in der Palmschänke am Fuße der Festung Königstein, wo sich gesellige Typen mit und ohne Gitarre trafen. Ein Geburtstagsfest im Offizierskasino markierte dann den Start in einen regelmäßigen Spielbetrieb.

Musikalisch gesehen kann von Krawall keine Rede sein, von Streit und Unruhe schon gleich gar nicht. Denn wenn die Königsteiner-Kasematten-Krawallos in Pirna zur Hofnacht, zu Pfingsten und im Herbst auf dem Gohrischer Campingplatz oder in der Heidenauer Drogenmühle auftreten, dann ist Stimmung und angenehme Unterhaltung garantiert – zumal wenn ab und an die Sängerin Stephanie Kühne aus Gohrisch ihren akustischen und optischen Beitrag mit gekonntem Country-Rock leistet. So simpel ist das Erfolgsrezept der Band. Peter Kochan spricht von zehn Auftritten im Jahr. „Es könnten ruhig einige mehr sein.“

Die Königsteiner-Kasematten-Krawallos proben freitags nahezu drei Stunden in Gohrisch. Die Gemeinde „ist meine Heimat, der ich nicht nur der Sächsischen Schweiz wegen eng verbunden bin“, wie Peter Kochan sagt. Er ist seit drei Jahren auch ehrenamtlich Schatzmeister des Schostakowitsch-Vereins, der das jährliche Festival veranstaltet: „Gohrisch kann sich freuen, dass unser Angebot überregional große Resonanz findet.“, sagt Kochan.

