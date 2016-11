Die Kraft des „Finger weg!“ Der Kampfsportler David Maddox lehrt Kindern Selbstbewusstsein und Dankbarkeit. Ein Unfall öffnete ihm die Augen.

So grimmig David Maddox auch schauen mag, statt Hiebe für die Gegner verteilt der frühere Box-Landesmeister heute lieber Lob an seine Schützlinge. © Sven Ellger

Wenn der hüpfende Hai kommt, dann sind flinke Füße gefragt. „Are you ready?“, rufen die Haie. „Yes“, antworten die Kinder auf der anderen Seite und schon wuseln sie sich hakenschlagend durch den Raum und versuchen, sich nicht von den hüpfenden Kindern erwischen zu lassen. Wer es bis auf die rettende Matte schafft, der kommt in die nächste Runde. Die anderen werden selbst zum hüpfenden Hai. Es ist ein lustiges Kinderspiel – und doch für David Maddox viel mehr als das.

Für den Kursleiter fördert der hüpfende Hai auch die Selbstbehauptung seiner kleinen Teilnehmer in der „Safe und Fit“ Sportschule in Dresden-Reick. „Mit Schlagen und Treten kommt man im Leben nicht weiter“, sagt der 51-jährige David mit seinem wunderbaren britischen Akzent. „Ich will den Kindern helfen, ein sicherer und stärkerer Mensch zu sein.“ Hinter dieser Philosophie steckt die chinesische Kampfkunst Wing Chun, eine Art Kung Fu, deren Grundzüge David schon seinen jüngsten Schützlingen vermittelt. Beim Betreten des Sportraums verneigen sich alle vor dem Großmeister Yip Man, dessen Bild an der Wand hängt. Drinnen geht es nur auf den ersten Blick wuselig zu. Auf das Kommando „Line-up!“ stellen sich alle geschwind in Reihe auf. Der sechsjährige Lyo will heute einen neuen Grad erlangen und muss dafür einige Bewegungen zeigen und sechs Kraft-Sätze rufen. „Lass mich in Ruhe!“, brüllt er mit rotem Kopf, „Geh weg!“, „Fass mich nicht an!“. Dann helfen die anderen weiter: „Finger weg!“, „Hau ab!“, „Zieh Leine!“ „Na, das ist nicht so cool“, sagt David. Für die anderen Sätze gibt es Lob.

Wing Chun ist Selbstverteidigung und genau darum geht es hier, auch wenn David den Kindern nichts von bösen Männern erzählt, die sie in ihr Auto locken wollen. „Das bekommen sie schon zu Hause genug eingebläut“, sagt er. „Ich nenne das hier Austricksspiele.“ Seine „Little Tigers“, wie er sie nennt, müssen spielerisch Gefahren ausweichen und dabei immer wieder ihre Willensstärke, aber auch Dankbarkeit demonstrieren. „Am Ende gewinnen sie immer. Ich arbeite wie ein Delfintrainer. Mit ganz viel Lob und Dankbarkeit.“

Statt Lob verteilte David Maddox jahrelang vor allem Hiebe. Mitte der Neunziger war er sächsischer Landesmeister im Boxen und Kickboxen. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Cambridge in England. Über eine Baufirma kam er 1993 zunächst als Vorarbeiter nach Bonn und ein Jahr später nach Dresden. Ein schwerer Motorradunfall veränderte 1998 alles. Jede Rippe auf der rechten Seite war gebrochen, eine spießte durch die Lunge. Drei Jahre lang konnte er kaum seinen Arm bewegen. In der Reha stieß er auf Wing Chun. Die Bewegungen taten ihm gut. Und er blieb dabei.

„Nach meinem Unfall war ich acht Monate krankgeschrieben und hatte viel Zeit zum Nachdenken“, sagt er. Das fruchtete offenbar: Mit dem Geld seiner Unfallversicherung finanzierte er sich eine Ausbildung zum privaten Englischlehrer. Ab 2005 baute er außerdem gemeinsam mit seiner Frau Kathrin die Sportschule auf. Passend dazu hat er heute den Rang eines „Sifu“, eines „väterlichen Lehrers“.

Und mehr noch der neuen Selbstentdeckung: 2013 wanderte David 560 Kilometer zu Fuß an den Nordpol und schrieb ein Jahr später ein Kinderbuch, das eigentlich „Eisbärenkacke“ heißen sollte. Jetzt heißt es „Akis und Nibis Polarabenteuer“.

Während seines Trips in die Kälte kümmerte sich Kathrin allein um die Sportschule und stellte dabei fest, dass diese bis dahin eher ein teures Hobby ihres Mannes als ein Geschäft war. „2015 hatten wir zum ersten Mal schwarze Zahlen“, sagt David. Jetzt kann er seinen Klub mit gutem Gewissen als zweites Standbein neben seinem Lehrerjob bezeichnen. Die Kraft des Wing Chun kann heute in Reick jeder erfahren, vom Vierjährigen bis zum Rentner.

Davids jahrelanger ehrenamtlicher Einsatz für Kinder blieb unterdessen nicht unbemerkt. Bei der Wahl für den Publikums-Oskar der Kinderarche wurde er in diesem Jahr mit großem Abstand zum Sieger gekürt. Sein Dank geht natürlich auch an Yip Man, den Großmeister.

