Die Kontrolle verloren Eine Autofahrerin rammte mehrere parkende Fahrzeuge. Sie musste ins Krankenhaus – zur Blutentnahme.

© Symbolfoto: dpa

Döbeln. Auf der Albert-Schweitzer-Straße hat es am Donnerstagmittag gekracht: Eine 56-jährige Autofahrerin war mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei am Fahrbahnrand parkende Autos gestoßen. Die Frau fuhr weiter – erst nach ungefähr 600 Metern hielt sie an. Zeugen, die den Unfall beobachteten, riefen die Polizei.

Bei dem Unfall entstand an den drei Pkw Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro. Verletzungen hatte sich die 56-Jährige offenbar keine zugezogen, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor – zur Blutentnahme.

Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten erst einmal sicher. (DA)

