„Die Kommunikation hätte deutlich besser funktionieren müssen“ Weinbauverbandschef Lars Klitzsch zur abgelehnten Kandidatur von Katharina Kretschmer als Weinkönigin.

Der Vorsitzende des Weinbauverband Sachsen, Lars Klitzsch. © dpa

Herr Klitzsch, in deutschen Weinanbaugebieten werden gern Studentinnen der Weinwirtschaft aus Geisenheim im letzten Studienjahr als Kandidatinnen für das Amt der Weinkönigin genommen, da diese über ausreichend Zeit verfügen. Weshalb geschah dies im Fall von Katharina Kretschmer nicht?

Über die Bewerbung von Katharina Kretschmer für das Amt der sächsischen Weinkönigin haben wir uns gefreut, auch weil sie durch ihr Studium an der Hochschule Geisenheim fachlich für dieses Ehrenamt sehr gut geeignet wäre. Im Lehrplan des Studiengangs von Katharina Kretschmer ist für das anstehende Semester – welches sich mit der Amtszeit der sächsischen Weinkönigin mehrere Monate lang überschneidet – ein Fachpraktikum eingeplant, das von den Studierenden in der Regel im Ausland durchgeführt wird. Wir wussten, dass Frau Kretschmer sich in Sachsen-Anhalt um einen Praktikumsplatz beworben hat. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Zulassung der Kandidatinnen für das Amt der sächsischen Weinkönigin stand der Praktikumsbetrieb von Katharina Kretschmer jedoch noch nicht fest. Aus diesem Grund musste der Vorstand des Weinbauverbandes in seiner Sitzung am 29. August über das Risiko abwägen, ob eine zukünftige sächsische Weinhoheit mit einem Praktikumsbetrieb in einem anderen Teil Deutschlands oder sogar im Ausland in der Lage sein kann, an den mehr als 100 regionalen und überregionalen Terminen während der Amtszeit teilzunehmen. Wir sahen hier ein erhebliches Risiko, weshalb wir die Bewerbung von Katharina Kretschmer für die Amtszeit 2017/2018 leider ablehnen mussten. Wir können die Verärgerung von Katharina Kretschmer über diese Entscheidung natürlich nachvollziehen. Die Kommunikation über die Beweggründe unserer Entscheidung hätte sicherlich deutlich besser funktionieren können. Hier müssen wir einsehen, dass wir Fehler gemacht haben und entschuldigen uns auch in aller Form dafür.

War dem Vorstand des Weinbauverbandes der Studienstand von Katharina Kretschmer und die Freigabe durch den wenige Fahrstunden entfernten Praktikumsbetrieb nicht bekannt?

Sowohl zum Zeitpunkt der Bewerbung von Frau Kretschmer für das Amt der sächsischen Weinkönigin wie auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Zulassung der Kandidatinnen sowie zum Zeitpunkt unseres Gesprächs mit ihr am 8. September war der Praktikumsplatz von Katharina Kretschmer noch nicht sicher. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung der bisherigen sächsischen Weinköniginnen, dass sich ein Praktikumsplatz selbst in einem Betrieb nur wenige Stunden vom Weinbaugebiet Sachsen entfernt, leider mit den Aufgaben einer Weinhoheit nur schwer vereinbaren lässt.

Ist es zutreffend, dass auf den von Katharina Kretschmer mit Datum von 4. September formulierten Widerspruch hin keine schriftliche Antwort erfolgte? Wenn ja, weshalb?

Auf den Einspruch von Frau Kretschmer vom 4. September gab es am 8. September ein 30-minütiges Telefonat zwischen dem Vorstand und ihr. Darin wurden noch einmal die Hintergründe der Entscheidung des Vorstands erläutert, die alleinig in der zu dieser Zeit noch bestehenden Unsicherheit bezüglich des Praktikumsplatzes begründet waren. Es war ein – nach unserer Auffassung – trotz aller Unzufriedenheit gutes Gespräch und Katharina Kretschmer wurde darin motiviert, ihre Bewerbung für das folgende Jahr anzugehen.

Weshalb wurde Katharina Kretschmer nicht – wie ihr gegenüber angekündigt – zur Vorstandssitzung am 16. Oktober eingeladen?

Die Verärgerung von Katharina Kretschmer darüber, dass sie nicht – wie kommuniziert – zur Vorstandssitzung am 16. Oktober eingeladen wurde, können wir nachvollziehen und müssen uns in diesem Zusammenhang nochmals in aller Form bei ihr entschuldigen. Hier ist es schlicht zu einer fehlerhaften Kommunikation innerhalb des Weinbauverbandes gekommen, weshalb die ausgesprochene Einladung nicht noch einmal schriftlich verschickt wurde. Wir haben die Ursachen für diesen Fehler erkannt und werden sicherstellen, dass dies zukünftig nicht noch einmal passieren wird. Darüber hinaus werden wir mit Katharina Kretschmer direkt Kontakt aufnehmen und sie zur nächsten Vorstandssitzung des Weinbauverbandes Sachsen einladen. Wir hoffen, in diesem Gespräch noch einmal die Missverständnisse aus dem Weg räumen zu können.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

