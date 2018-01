„Die Kommunen werden kaputt gespart“ Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul blickt zurück auf das Jahr 2017 und kritisiert die schlechte finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden.

Thomas Paul (CDU) hat in den vergangenen Jahren gut gehaushaltet. Lediglich rund 62 Euro beträgt die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung seiner Kommune. Dennoch kann der Bürgermeister kaum investieren. Der Großteil der Gewinne fließt direkt in die Kreisumlage. Die neue Doppik-Buchführung verschärft die Probleme noch. © Karl-Ludwig Oberthür

Rabenau. Bürgermeister Thomas Paul kann zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken. Seine Kommune gewann Einwohner und steht finanziell sehr gut da. Viele geplante Vorhaben konnten umgesetzt werden. Das gilt allerdings längst nicht für alle Projekte. Oftmals fehlen noch Fördermittel, oder die Planungen dauern an. So zum Beispiel am Gehweg an der Possendorfer Straße. Paul wünscht sich darüber hinaus mehr finanzielle Unterstützung durch den Freistaat, um Handlungsspielräume zu gewinnen.

Herr Paul, schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. War es aus Ihrer Sicht ein gutes?

Ja, das war es. Wir konnten mit einem genehmigten Haushalt arbeiten und den Großteil der geplanten Maßnahmen durchführen. Die Außenfläche der Kindertagesstätte Oelsa wurde für 216 000 Euro neu gestaltet. Das Konfessionsdenkmal in Rabenau wurde saniert und rechtzeitig vor dem Reformationsjubiläum eingeweiht. Wir konnten die Fassadensanierung am

Markt 7 in Rabenau abschließen und damit den Bereich um den Untermarkt mit Museum und Bibliothek abrunden. Die Neugestaltung des Mehrgenerationenspielplatzes in Rabenau wird noch in diesem Winter abgeschlossen. Mindestens genauso erfreulich ist die positive Entwicklung unserer Einwohnerzahl. 4 413 Menschen leben heute in Rabenau. Wir verzeichnen mehr Zu- als Wegzüge.

Wohin ziehen die neuen Bürger ?

Das erfolgreichste Wohnbauprojekt befindet sich in Oelsa an der Erich-Weinert-Straße. Wir haben das Land im vergangenen Jahr verkauft. Mittlerweile laufen dort die ersten vier Hausbauten von sechs möglichen. Darüber hinaus wurde im Laufe dieses Jahres der Flächennutzungsplan rechts und links der Obernaundorfer Straße geändert und liegt zur Genehmigung im Landratsamt. Die Bebauungspläne wurden im Parallelverfahren angeschoben. Mit diesen Flächen soll die gestiegene Nachfrage an Bauland gedeckt werden.

Was lief schlecht?

Das Gehwegprojekt an der Possendorfer Straße ist aufgrund fehlender Fördermittel aus der Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau immer noch nicht begonnen worden. Hier fehlen rund 270 000 Euro. Unsere Eigenmittel sind bereits eingeplant.

Wann kommt der Hochwasserschutzdamm am Waldstadion?

Der Hochwasserschutzdamm liegt im Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion. Wir gehen davon aus, dass die Planung auch noch im kommenden Jahr andauert. Die veranschlagten Baukosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Deshalb hoffen wir auf eine 90-Prozent-Förderung. Anders könnte die Kommune dieses Vorhaben nicht tragen.

Bald erhält die Freie Schule einen Anbau. Im Vorfeld gab es einige Querelen. Wie bewerten Sie den Vorgang?

Es gab unterschiedliche Auffassungen über die rechtliche Grundlage des Projektes. Der Stadtrat hat sich klar gegen einen Erbbaupachtvertrag entschieden. Der hätte die Stadt in die Pflicht genommen, bei auftretenden Problemen den Erbauer des Gebäudes zu entschädigen. Jetzt wird das Grundstück mit einem normalen Vertrag übergeben, und die Stadt hat die Möglichkeit eines Rückkaufs. Es gibt eine Baugenehmigung, und die Arbeiten können beginnen.

Das sächsische Kommunalrecht verpflichtet Sie zur Anwendung der Doppik-Buchführung. Einem Unternehmen gleich, müssen sie Vermögens- und Schuldenwerte gegenüberstellen. Sie haben die Umstellung in diesem Jahr abgeschlossen. Halten Sie die Regelung für sinnvoll?

Ich bin kein großer Freund von Doppik. Das gesamte Verfahren hat viel Geld gekostet und uns in der Verwaltung jede Menge Arbeit gemacht. Wir mussten teilweise externe Gutachter heranziehen, um beispielsweise den Wert unserer Straßen in Erfahrung zu bringen. Bei einer ordentlichen Buchhaltung konnte schon vor der Neuerung dafür Sorge getragen werden, dass wir generationengerecht haushalten. Darüber hinaus kommt diese Maßnahme sehr spät in einer Investitionsphase. Wir haben seit der Wende sehr viel investiert. Plötzlich fordert man von uns, so unser Geld auszugeben, dass wir die Mittel in den nächsten 30 Jahren erwirtschaften können. Die Überschüsse und Rückstellungen aus dem vergangenen Jahr spielen allerdings keine Rolle. Deshalb wurde nachgesteuert. Jetzt müssen wir nur noch die Investitionen erwirtschaften, die ab diesem Jahr getätigt wurden. Die Doppik-Buchführung macht vor allem für Unternehmen Sinn. Wären wir ein Betrieb, würden wir die Kitas und Feuerwehrwachen schließen, weil sie defizitär sind, was nicht möglich ist. Wir werden aber bei der Doppik-Buchführung unter genau den gleichen Gesichtspunkten wie ein Unternehmen bewertet.

Jüngst haben mehrere Bürgermeister aus dem Erzgebirge einen offenen Brief an die Landesdirektion verfasst und mehr Mittel für Kommunen gefordert. Unterstützen Sie diesen Vorstoß?

Ich stimme zu, dass die Kommunen in Sachsen finanziell zu schlecht ausgestattet sind. Wenn ich, wie in unserem Fall, mehr Kreisumlage abführen muss, als ich Mittel über die Schlüsselzuweisung vom Land erhalte, kann der Freistaat das Geld auch gleich direkt an den Landkreis überweisen. Wir müssen uns auch auf Landesebene fragen, ob in den Zeiten niedriger Zinsen nicht mehr investiert werden muss. Die Kommunen werden kaputt gespart. Im kommenden Jahr sollen die investiven Zuweisungen vom Freistaat auf ein Drittel sinken. Wir brauchen diese zweckgebundenen Mittel beispielsweise für die Sanierung von Straßen.

Gespräch: Hauke Heuer.

zur Startseite