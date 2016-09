Die Kommissare sind weg, die Spurensicherung bleibt Die besonderen Zeitzeugen im Sächsischen Wirtschaftsarchiv – fast vier Aktenkilometer voller Industriegeschichte.

zurück Bild 1 von 5 weiter Archivar Karsten Sichel in der gekühlten Fotokammer mit einer Ansicht aus den 1930er-Jahren mit Arbeitern des heutigen Maschinen- und Anlagenbaus Grimma. © Thomas Kretschel Archivar Karsten Sichel in der gekühlten Fotokammer mit einer Ansicht aus den 1930er-Jahren mit Arbeitern des heutigen Maschinen- und Anlagenbaus Grimma.

Prächtige Werbung gab’s schon Ende des 19. Jahrhunderts: ein Katalog des ältesten deutschen Zigarrenversands, Abraham Dürninger, aus Herrnhut. Heute ist die Lausitzer Firma eine Textildruckerei, produziert Kirchenbedarf und die berühmten Sterne.

Der prächtige 2. Teil „Die Großindustrie des Königreichs Sachsen“ von 1892 in Goldschnitt wurde im Antiquariat erstanden: für 1 000 Euro und „nur ausnahmsweise, weil wir den 1. Teil schon hatten“.

Eine Rarität: Die Urkunde der Klempnerinnung Leipzig von 1721 – zwanzig Seiten Pergament, unterschrieben von August dem Starken mit einem Siegel von der Größe einer Untertasse.

„Wirtschaft in Sachsen“ – das Entscheidermagazin der Sächsischen Zeitung.

Es habe schon eine Leiche im Treppenhaus gegeben. „Sie lag genau vor unserer Tür“, sagt Veronique Töpel. Und direkt über ihrem Büro sei der Mörder verhört worden, so die Chefin des Sächsischen Wirtschaftsarchivs (SWA). Tatsächlich war der denkmalgeschützte rote Backsteinbau in Leipzig-Plagwitz bis September 2014 Kulisse für 21 Folgen des Leipziger „Tatorts“ mit Simone Thomalla alias Hauptkommissarin Eva Saalfeld.

Heute finden sich dort nur noch Karteileichen, aber lebendige Wirtschaftsgeschichte – gepflegt von Diplomarchivarin Töpel und ihrem Team. „Die Wirtschaft durfte nach der Wende wieder frei entscheiden, was mit ihrer Geschichte passiert“, sagt die 53-Jährige. Sie ist Chefin eines Vereins mit 85 Mitgliedern.

1993 von Sachsens Industrie- und Handelskammern als erste solche Adresse im Osten gegründet, fand das Archiv nach der Flut 2002 und zwei Umzügen innerhalb Leipzigs 2007 eine Heimstatt in der Konsum-Zentrale. Im Fünfgeschosser am Karl-Heine-Kanal ist Platz für ein Büro und 1 000 m2 Magazin. Die Genossenschaft, eins der ersten Mitglieder im Verein, hat selbst 6 000 Akten und 10 000 Fotos eingelagert.

Die drei IHKs, seit 2004 ist außerdem die Handwerkskammer zu Leipzig im Boot, sind die finanziellen Säulen – neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Der Obolus bewegt sich von 30 Euro pro Jahr für Einzelpersonen (ermäßigt die Hälfte) bis zu 1 300 Euro für Großbetriebe, Vereine und Genossenschaften mit mehr als 1 000 Leuten. Im Gegenzug gibt’s die sonst kostenpflichtige Aufbewahrung, Ordnung und einfache Erschließung von Unterlagen für lau.

Dresdens Handwerkskammer hält sich – wie die in Chemnitz – mit einer Beteiligung zurück. Dabei haben beide je doppelt so viele Mitglieder und potenzielle Archivkunden wie die Leipziger Schwester. „Kämen sie als Geldgeber hinzu, könnten wir einen Assistentenjob zur Historikerstelle machen“, träumt Veronique Töpel. Derzeit sind je vier feste und befristete Mitarbeiter im Archiv auf Spurensicherung – darunter Archivwissenschaftlerin Kirstin Scheidler. Die 36-jährige Thüringerin arbeitet Akten und Geschichte der Kriebsteiner Papierfabrik Kübler & Niethammer auf. Doch die Dresdner Handwerkskammer gibt sich pragmatisch: „Uns ist wichtig, dass sich unsere Akten in unserem direkten Zugriffsbereich befinden, um bei Recherchen schnell auf sie zurückgreifen zu können“, sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski. So habe man von einer Nutzung und Beteiligung Abstand genommen. „Bislang.“

Nur ausnahmsweise wird angekauft

Die Kreishandwerkerschaft Meißen war schon näher dran. Ihre Obermeister hatten im Februar vorbeigeschaut – und gestaunt: über den Riesaer Nudelkoffer aus den 1970ern, die seltene Vignettensammlung und den Bestand des Arzneimittelwerks Dresden samt seiner Vorgänger, verpackt in 3 000 Kartons.

Weil volkseigene Bestände von 1945 bis 1990 kommunalen und staatlichen Archiven vorbehalten sind, konzentriert sich das SWA auf das Davor und Danach und auf private und genossenschaftliche DDR-Betriebe. „Wir sind keine Konkurrenten, sondern arbeiten mit Staats- und Stadtarchiven zusammen“, sagt Chefin Töpel, Mitglied im erweiterten Vorstand der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare. Im Netzwerk der zehn deutschen Wirtschaftsarchive sei Leipzig eins der größeren.

Töpel & Co. treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch mit den Thüringer Kollegen. Immer mal wieder organisieren sie Kolloquien und Ausstellungen – wie im Mai zu Ehren des Betonpioniers Max Pommer. Zum 80. Geburtstag von Wolfgang Schallehn gab es zuletzt eine Schau über den Visionär im Projektmanagement. Der Archivbestand reicht – sortiert nach Branchen, Struktur, Orten und Alphabet – von A wie A.H.A. Bergmann in Waldheim, Urahn der Florena Cosmetic GmbH, bis Z wie Zellstoff & Papier Heidenau – in Summe fast vier Aktenkilometer. „Trotz Digitalisierung ist Papier noch immer der langlebigste Datenträger“, sagt Magistra Scheidler und präsentiert das Innungsbuch der Meißener Bäcker aus dem 16. Jahrhundert – natürlich mit weißen Handschuhen.

Das Gros des Inventars ist weniger spektakulär, als Zeitzeuge aber nicht weniger wichtig – etwa jeweils hälftig zur Pflege im Auftrag der Besitzer oder als übereigneter Nachlass. „Nach der Wende haben wir viel Material aus Pleiten bekommen“, sagt Chefin Töpel. „Die Verwalter waren froh, das Zeug loszuwerden.“ Nur ausnahmsweise kaufe das Archiv Teile zu. „Wir sind kein Archivalien-Handel“, sagt sie. Das würde der Satzung des Vereins widersprechen, der keinen Gewinn erwirtschaften dürfe.

Nutzer des Archivs seien zuerst Wissenschaftler — selbst aus den USA —, Historiker, Heimatforscher und Studenten, selten Privatleute. Vielleicht 100 Leute im Jahr, laut Töpel „mehr Klasse als Masse“. Da die Welt nur einen Knopfdruck am PC entfernt sei, könnten viele kaum noch mit einem Archiv umgehen, so die Chefin. Dabei, so scherzt sie, sei das Risiko, dort wegen eines Plagiats erwischt zu werden, weit geringer als beim Wissensklau im Internet.

Wirtschaft in Sachsen: Diesen und weitere Artikel über die sächsische Wirtschaft und ihre Macher finden Sie in der aktuellen Ausgabe von „Wirtschaft in Sachsen“ – dem Entscheidermagazin der Sächsischen Zeitung, erhältlich am Kiosk und an Tankstellen. Gern können Sie sich unter www.wirtschaft-in-sachsen.de für unseren wöchentlichen Newsletter anmelden.

zur Startseite