Die Kötitz setzt wieder über Der alte Deutz-Motor ist generalüberholt. Wie die Probefahrt mit kleinen Schwierigkeiten verlief.

Der Anleger: Am Sonnabendvormittag, kurz vor der Wiedereröffnung des Fährbetriebs in Kötitz, stehen schon die ersten Fahrgäste an. Über einen Monat musste die Kötitz wegen Motorschaden aussetzen. Die Bosel sollte sie ersetzen. Hat aber inzwischen auch einen Getriebeschaden.

Der Steuermann: Steffen Zeuner manövriert die Fähre auf der Probefahrt sicher von Meißen nach Kötitz.

Der Fährmann: Roland Kirchner beim Abschmieren der Welle zwischen Motor und Schiffsschraube.

Der Motorwart: Nick Herrmann prüft den Motor auf seinen Rundlauf und auf Dichtheit während der Überfahrt.

Es ist so ein früher Morgen an der Elbe, der allenfalls Angler und Hunde-Gassi-Geher vor die Tür treibt. Die Nebel liegen schwer über dem Wasser. Der Pegelstand in Meißen zeigt 3,13 Meter an. Der Fluss drückt ordentlich. Schiffsführer Steffen Zeuner und Motorwart Nick Herrmann lassen den Diesel der Fähre Kötitz warm laufen. Das Geräusch aus dem Motorraum klingt rund und gleichmäßig. Der Rauch aus dem Auspuff wird zunehmend heller.

Das war zuletzt gar nicht so. An einem Freitag Ende März stand die Elbe noch höher, als plötzlich, mitten auf der Elbe in Kötitz, der Motor lauter wurde. Nick Herrmann, damals als Fährmann im Dienst, wusste gleich, was los war: „Wieder die Kopfdichtung. Mit wenig Gas habe ich versucht, mich an den Anleger zu retten. Kurz bevor ich dran war, verabschiedete sich auch noch die Dieselpumpe.“

Was damals eine reichlich heiße Kiste auf dem Elbestrom war, soll jetzt nicht mehr passieren. Der 26 Jahre alte Deutz-Motor hat in der Schiffswerkstatt von Maik Motzek eine Generalüberholung bekommen. Ein ganzer neuer Motor, die erste Überlegung von Olaf Lier, dem Ordnungsamtsleiter von Coswig – der Stadt gehört die Fähre –, wäre zu teuer gekommen. Und auch unrentabel für die fast 50 Jahre alte Dame Kötitz.

Es ist jetzt 7.30 Uhr, der Öldruck stimmt, der Motor läuft rund. Steffen Zeuner steuert das blau-weiße Schiff aus dem Meißner Hafen rein in die Elbe. An der Bugwelle und dem nur mäßigen Vorwärtskommen ist zu merken, wie stark die Strömung ist. Zeuner: „Mit Vollgas fahren wäre aber nicht gut. Der Motor soll erst einmal ruhig durchlaufen bis nach Kötitz.“ Das macht er auch. Es gibt nicht mehr die vorher auftretenden üblichen Vibrationen bei einer bestimmten Drehzahl, auch keine Schwankungen. Sicherheitshalber haben Zeuner und Herrmann vorher den Anker und dessen Kette kontrolliert – die letzte Möglichkeit, wenn doch wieder was sein sollte.

Ist aber nicht. 8.30 Uhr zieht backbords Sörnewitz vorüber. Dann folgt auf der Steuerbordseite die Höhe mit Schloss Scharfenberg. Die Elbe ist leer, jedenfalls was die Schifffahrt betrifft. Dafür tummeln sich Fischreiher und Schwäne.

Steffen Zeuner kennt den Fluss bei jedem Wasserstand. Mit dieser Tiefe kann er ohne Not auch außerhalb der Fahrrinne mit der Kötitz fahren und so den stärksten Gegenströmungen ausweichen. Am oberen Ende der Gauernitzer Insel ist so eine schwierige Stelle. „Dort, wo die roten Tonnen in der Elbmitte liegen“, erklärt er, „gibt es die stärkste Strömung, wo manche Schiffer mit großen Elbkähnen früher Probleme hatten, überhaupt noch vorwärts zu kommen.“ Der aufgefrischte Diesel der Kötitz meistert die Passage ohne Schubschwierigkeiten. Es ist jetzt 9.30 Uhr.

Am Fähranlieger kommt auf die Schiffer allerdings die nächste Aufgabe zu. Dort ist die Ersatzfähre Bosel vertäut. Sie liegt der Kötitz im Weg, Fahrgäste müssten ständig über die Bosel drüber, vor und nach der Fahrt. Fährmann Roland Kirchner, er soll nach der Reparatur die erste Schicht übernehmen, stößt zur Probefahrtbesatzung dazu. Gemeinsam beschließen die Männer, die bei der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) für den Fährverkehr zuständig sind: Wir schleppen die ebenfalls havarierte Bosel – Getriebeschaden – in den Hafen an den Anleger der Marinekameradschaft. Mit Hilfe von Bootshaken zum Abdrücken und Fendern gegen Beschädigungen gelingt schließlich in der starken Strömung das Abschleppmanöver.

Roland Kirchner schmiert noch die Schiffswelle und kontrolliert mit Nick Herrmann den Ölstand. Am späten Vormittag ist die Kötitz wieder einsatzbereit und setzt Fahrgäste über. Die Nebel haben sich fast verzogen. Am Montag soll die Bosel repariert werden. Beide Schiffe werden gebraucht auf der Elbe.

