Die Königin trauert, das Land weniger Jorge Zorreguieta, Vater der niederländischen Königin Máxima ist tot. In Argentinien war er wegen seiner Rolle in der Militärdiktatur umstritten.

Königin Máxima und ihr Vater Jorge Zorreguieta im Oktober 2016. © dpa

Máxima trauert um ihren argentinischen Vater Jorge Zorreguieta. Er starb im Alter von 89 Jahren in Buenos Aires an Leukämie. Die in Argentinien geborene Königin war wenige Stunden zuvor in der Hauptstadt des südamerikanischen Landes gelandet, um ihren Vater in dessen letzten Stunden zu begleiten.

Bei Máximas Untertanen hält sich jedoch die Trauer in Grenzen: Zorreguieta steht für jene Verwandtschaft, mit der man am liebsten möglichst wenig zu tun hätte. So ließ auch der niederländische Hof wissen, König Willem-Alexander (50), Máxima (46) sowie die Prinzessinnen Amalia (13), Alexia (12) und Ariane (10) wollten als Privatpersonen am Begräbnis teilnehmen. Wegen seiner Rolle während der Militärdiktatur war Zorreguieta in den Niederlanden unerwünscht. Weder bei der Hochzeit von Willem-Alexander und Máxima Zorreguieta 2002 noch bei der Krönung von Willem-Alexander im April 2013 durfte Jorge Zorreguieta dabei sein.

Als Staatssekretär für Landwirtschaft gehörte er von 1976 bis 1981 der Regierung von General Jorge Rafael Videla an, der sich an die Macht geputscht hatte. Vorher war Zorreguieta ein hoher Funktionär der Vereinigung der Großgrundbesitzer, die maßgeblich an der Planung des Staatsstreichs mitgewirkt hatte. Von den Verbrechen und Morden des Videla-Regimes wollte Zorreguieta nichts mitbekommen haben.

„Máxima verliert ihren besten Freund“, schrieb die Zeitung Telegraaf jetzt. Mehrmals feierte die königliche Familie der Niederlande Weihnachten im Familienkreis auf dem Landsitz La Angostura in den argentinischen Anden. (dpa)

