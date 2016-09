Die Kochfreunde Rouladen und Feuerfleisch von den Metzners sind in Schmölln ein Renner. Einmal im Jahr bekochen sie eine ganze Turnier-Runde.

In ihrer Küche zu Hause bereiten Heike und Andreas Metzner das Essen fürs Knobelturnier zu. © Steffen Unger

Rund 20 Rouladen sind vorbereitet. Dazu gibt es Klöße, natürlich mit Muskat, nach einem traditionellen Familienrezept. Außerdem bereiteten Heike und Andreas Metzner eine große Pfanne Feuerfleisch „nach Art des Hauses“ zu. Zweieinhalb Kilo Fleisch haben sie dafür klein geschnitten und gebraten. Serviert werden beide Gerichte Sonnabendabend im Schmöllner Sportlerheim zum Knobelturnier, dem mittlerweile 15. Nicht nur das Würfelspiel ist bei den Teilnehmern beliebt, sondern auch die Kochkünste der beiden Schmöllner. „Das Knobelturnier ist für uns immer ein Highlight im Jahr. Da wollen wir auch etwas Besonderes bieten“, sagt Heike Metzner, Vorstandsmitglied im Schmöllner Sportverein. Er richtet das Turnier aus.

Schon Donnerstagabend begannen die beiden Mittfünfziger, alles vorzubereiten. Die Rouladen füllten sie traditionell mit Speck, Gurke, Zwiebel und bestrichen sie mit Bautzener Senf. Auch Sonderwünsche erfüllen sie. Da sie auf Voranmeldung kochen, wurden einige Rouladen statt mit Speck mit Knackwurst gefüllt.

Tradition bewahren

Heike Metzner, die Gymnasiallehrerin, und ihr Mann Andreas, von Beruf Servicetechniker, kochen in ihrer Freizeit gern. Gern auch Hausmannskost. So mögen es nicht nur sie, sondern auch ihre beiden erwachsenen Kinder. Überschüssige Kalorien trainieren sie sich im Sportverein ab. So leitet Heike Metzner die Frauensportgruppe. Ihr Mann engagiert sich vor allem für den Schmöllner Fußball. Früher gab es Straßenfeste, bei denen Einwohner manchmal mit der Gulaschkanone kochten. „Ganz wollen wir diese Tradition nicht einschlafen lassen“, begründet Heike Metzner, warum sie für so viele Leute kochen.

Das Knobelturnier beginnt 17.30 Uhr. die meisten Teilnehmer haben ihr Essen bestellt. Heike und Andreas Metzner kochten reichlich. Für den Fall, das Kurzentschlossene kommen. Wäre doch schade, wenn sie bei dem leckeren Essen nur zuschauen müssten. (SZ/ir)

