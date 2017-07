Die Klitscher-Könige Das Straßenfest in Geising ist zu Ende. Wie die Gewinner des Backwettbewerbs die Jury überzeugt haben.

Die Hobbyköchinnen Ingrid Petzold aus Altenberg (links) und ihre Enkelin Michelle Petzold aus Glashütte überzeugten die Jury und erhielten dafür den ersten Preis. © Frank Baldauf

Insgesamt 17 Teams haben beim Klitscher-Fest am Wochenende um den Sieg gerungen, nun stehen die Gewinner des Wettstreits um den besten Klitscher fest: Bei den Vereinen überzeugte der Fremdenverkehrsverein Schellerhau mit Kathrin Ulbrich und Peter Weiner. Annett Werner und Nicole Henker, beide von der Gaststätte Schauhübel aus Geising, gewannen bei den Profis. Ingrid Petzold aus Altenberg und Michelle Petzold aus Glashütte haben bei den Hobbyköchen abgeräumt.

Die 73-Jährige und ihre 17-jährige Enkelin sind bereits zum zweiten Mal angetreten, wie Ingrid Petzold sagt. „Letztes Jahr haben wir knapp verloren.“ Umso größer sei nun die Freude, dass es dieses Mal geklappt hat. Geübt hätten sie im Vorfeld nicht, denn als gelernte Köchin gehe ihr das Klitscherbacken locker von der Hand. Was das Rezept angeht, lässt sich die Rentnerin nicht in die Karten schauen. Die Gewürze habe sie sich selbst mitgebracht, was aber genau in den Teig kam, wird nicht verraten. Am Ende seien „ganz stinknormale erzgebirg’sche Klitscher“ auf den Tellern der Jury-Mitglieder gelandet. 15 Minuten hatten die Teilnehmer jeweils Zeit, um ihren Klitscher zuzubereiten, „da müssen die Handgriffe alle sitzen“, sagt Petzold. Sie selbst habe die Kartoffeln geschält, die ihre Enkelin dann anschließend gerieben habe. „Als ich noch zwei Kartoffeln zu schälen hatte, hat sie schon mal den Teller garniert.“ Das Ergebnis hat die Jury überzeugt: „Wir hatten 55 Punkte, die anderen 46.“ Ob sie nächstes Jahr wieder mit dabei sind? „Meine Enkelin meinte, wir müssen auf jeden Fall unseren Titel verteidigen“, sagt Oma Petzold und lacht.

Das Gewinner-Team des Fremdenverkehrsvereins will ebenfalls im nächsten Jahr seinen Titel verteidigen. Kathrin Ulbrich und Peter Weiner haben ihren Klitscher mit Apfelschaum serviert. „Wir haben einmal probegekocht, um zu schauen, wie es klappt“, sagt Ulbrich. Den Klitscher selbst hätten sie zwar traditionell, aber mit Leinölschrot zubereitet. „Das haben wir uns ausgedacht, um den Geschmack des Leinöls mit reinzubekommen, das wird ja klassischerweise zum Braten verwendet.“ Die Hoffnung, sich mit dieser Kreation von den Mitbewerbern abzuheben, ist geglückt, der Jury hat es geschmeckt.

Bewertet wurden die Klitscher von Skeleton-Weltmeisterin Diana Sartor aus Bärenfels, der Semmelmilda aus Schellerhau, Müllerbursche Klaus Metze von der Bärenhecker Mühle und Gourmet Thomas Gottschalk vom Landgasthof Börnchen. Die Teilnehmer hätten sich sehr viel Mühe gegeben und es damit der Jury nicht immer leicht gemacht, sagt Peter Nestler, der das Klitscher-Fest am Wochenende mitorganisiert hat. „Die Qualität im Vergleich zum Vorjahr ist noch mal deutlich gestiegen.“ Bewertet wurden Aussehen, Geschmack und Konsistenz. Außerdem vergab die Jury in jedem Wettbewerb Bonuspunkte für das Gesamtarrangement. „Das wollen wir auch im nächsten Jahr wieder so machen.“ Auch sonst fällt Nestlers Fazit positiv aus: „Es war sehr gut, alle unsere Erwartungen wurden erfüllt.“ Wie schon im vergangenen Jahr hätten sie großes Glück gehabt mit dem Wetter. Mehr als 2 000 Besucher seien über die zwei Tage verteilt auf dem Klitscher-Fest gewesen, schätzt Nestler. Der Zuspruch sei damit noch größer gewesen als im vergangenen Jahr. Auch das Fazit der Festbesucher sei positiv ausgefallen, er habe von vielen gehört, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Einen Kritikpunkt hat Nestler aber doch. Einige Festbesucher hätten gar nicht oder nur sehr widerwillig und nach langer Diskussion die vier Euro bezahlt, die als Eintritt verlangt wurden. „Man kommt schon ins Grübeln, wenn man sich da wochenlang ehrenamtlich engagiert und dann so was kommt.“ Der Großteil sei aber bereit gewesen, die vier Euro zu bezahlen und damit das Fest zu unterstützen.

Anfang August treffen sich die Organisatoren, um Bilanz zu ziehen und neue Ideen festzuhalten, die es bereits für das nächste Klitscher-Fest gibt. Dann wird auch die Abrechnung gemacht. „Wir sind froh, wenn wir plus/minus null rauskommen.“

