Die kleinsten Künstler stellen aus Die Kinder der Kita St. Florian malen, kleben und drucken. Jetzt zeigen sie ihre Bilder im Rathaus.

Die kleine Greta schaut mit Mutti Susanne Hanns eine Collage ihrer großen Schwester Elisa (4) an. © DA

Bischof Nikolaus und Knecht Ruprecht, alias Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer und Bauamtsleiter Erik Brendler, gehörten zu den ersten Bewunderern: Im Treppenaufgang des Rathauses ist eine kleine Ausstellung mit Bildern eröffnet worden, die die Kinder der evangelischen Kita St. Florian gestaltet haben. Die Mitarbeiter der Einrichtung bekommen bei der Kunsterziehung Unterstützung von der Malerin Olga Scheck. Vor vier Jahren waren die Kinder zum ersten Mal bei einem Workshop der Künstlerin. Seitdem besteht eine Zusammenarbeit. „Wir sind regelmäßig bei Olga Scheck im Atelier“, erzählte Erzieherin Gabriele Landgraf. Die Kinder finden dort Bilder, die in unterschiedlichen Kunsttechniken entstanden sind, und versuchen es selbst. Sie probieren Aquarellmalerei aus und den Linol- und Kartondruck. Oder sie schnippeln und kleben Kollagen zusammen. „Wir geben den Kindern dabei keine Themen vor und sind dann sehr überrascht, was dabei herauskommt“, so Gabriele Landgraf.

