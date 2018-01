Die kleinste Liga der Welt Von 1970 bis 1990 spielten die beiden Dynamo-Mannschaften aus Weißwasser und Berlin die Meistertitel unter sich aus.

So sahen sie aus, die letzten DDR- Meister. Im letzten von zwölf Pflichtspielen setzte sich „David“ Weißwasser gegen „Goliath“ Berlin durch. Das entscheidende Spiel gewann Weißwasser in Berlin vor 2500 Zuschauern mit 5:3. © Jaschke

Weißwasser. Am 8. April 1969 erging der historische Beschluss des SED-Politbüros, bestimmte Sportarten im Hinblick auf das Abschneiden bei Olympischen Spielen in besonderem Maße zu fördern. Die DDR sollte bei Olympia 1972 – vor allem bei den Sommerspielen in München – erfolgreicher abschneiden als die BRD. Gegen den Eishockeysport sprachen zum einen das aus Sicht der Funktionäre ungenügende Abschneiden der Nationalmannschaft mit dem zwischenzeitlichen Abstieg in die B- Gruppe und vor allem der sieglose Auftritt bei Olympia in Grenoble 1968. Zum anderen war und ist Eishockey aufwendig und kostenintensiv.

Von Rudi Hellmann, seinerzeit Staatssekretär für Körperkultur und Sport und damit einer der Entscheider in der DDR, ist folgende Aussage überliefert: „Um Eishockey zu betreiben, benötigt man jährlich die Finanzen von etwa zwei Hochseefisch-verarbeitenden Kühlschiffen. Also, liebe Sportler, was brauchen wir dringender: Eishockey oder Kühlschiffe?“ Die politische Entscheidung fiel zugunsten der Schiffe…

Im September erfuhren die Clubs von der sofortigen Einstellung des bisherigen Ligabetriebes. Das Aus für traditionsreiche Klubs und ein Karriereende für viele Sportler waren besiegelt. Das betraf auch den Unterbau der bisherigen Oberliga mit Mannschaften aus Crimmitschau, Erfurt, Berlin, Rostock, Halle, Schierke, Dresden, Schönheide, Klingenthal und anderen. Hier durfte kein saisonaler Spielbetrieb mehr erfolgen, sondern die künftige DDR- Bestenermittlung erfolgte in Form eines einzigen (!) Turniers. Eishockey war damit in der DDR quasi gestorben. Nur dank der Eishockeybegeisterung von Stasi-Chef Erich Mielke, der auch Vorstandsvorsitzender bei Dynamo Berlin war, entstand die kleinste Liga der Welt mit den beiden Dynamomannschaften aus Weißwasser und Berlin.

Beide Mannschaftszusammenstellungen wurden gehörig durcheinandergewirbelt. Junge talentierte Spieler anderer Vereine nahmen künftig die Plätze älterer, verdienstvoller Spieler in Weißwasser und Berlin ein. In Weißwasser betraf das beispielsweise Manfred Buder, Werner Domke, Ulrich Noack oder Klaus Hirche. Mit Joachim Franke als Trainer holte Weißwasser trotz des Umbruchs in den Jahren 69 bis 72 die Titel Nummer 16 bis 19.

Auf internationaler Ebene nahmen die Glasstädter weiterhin an Europapokalspielen teil, für ganz weit vorn sollte es hier wie bereits in der Vergangenheit nie reichen. Die DDR-Nationalmannschaft verzichtet auf das Startrecht bei Olympischen Spielen und in der A-Gruppe für Weltmeisterschaften. Stattdessen nahm sie an B-Weltmeisterschaften teil. Ein Aufstieg lag nicht im Interesse der Funktionäre von SED und DTSB. So sollen sogar Prämien für das Verlieren gezahlt worden sein, die besten Spieler blieben absichtlich auf der Bank sitzen.

1972 wurde Joachim Franke nach Berlin versetzt, um dem Eisschnelllaufen zum Erfolg zu verhelfen. In Weißwasser übernahm Klaus Hirche, und weitere drei Jahre blieb der DDR-Meistertitel in Weißwasser. Im Jahr 1976 gewann nach acht Jahren Pause Berlin den Titel. So blieb es bis auf die Saison 1980/1981, als sich Weißwasser mit dem Trainergespann Noack und Kuczera vor die Hauptstädter schieben konnte. Berlin konnte sich zwanzig Jahre auf die Unterstützung seines größten Fans – Erich Mielke – und das ungleich höhere Potenzial im Nachwuchsbereich verlassen.

Diese ungleichen Kraftverhältnisse waren auch der Ausgangspunkt für die überkochenden Emotionen, wenn der verhasste Hauptstadtclub im heimischen Wilhelm-Pieck-Stadion auftrat. Erst Ende der 80-er Jahre gelang Weißwasser das Kunststück, Berlin zu bezwingen, der 24. Titel ging wieder einmal in die Lausitz.

Eine erfolgversprechende Generation mit Spielernamen wie Bresagk, Handrick, Hantschke, Hanusch, Gebauer, Peschke, Feller, Eisebitt war in Weißwasser herangewachsen, die den Haudegen aus Berlin endlich das Wasser reichen konnte. Bis zu 12 500 Zuschauer pilgerten in das Stadion in Weißwasser, im Sportforum Hohenschönhausen waren es über die Jahre oft nur ein Bruchteil dessen. Am Ausgang der Titelkämpfe sollte sich auch in der Saison 1989/1990 nichts ändern. Die letzte Saison für Dynamo Weißwasser war zugleich die letzte Saison für ein ganzes Land ...

zur Startseite