Die kleinen Übungen für zwischendurch Das Ziel: Wie Bewegung der tägliche Begleiter bleibt und Sport sich am besten in den Alltag integrieren lässt.

Gute Vorsätze und die Umsetzung: alles eine Frage der Zeit. © Dorina Tessmann

Am Anfang stand das Ziel, der gute Vorsatz, das feste Vorhaben und auch jede Menge Motivation. Doch jetzt, ziemlich genau fünf Wochen nach dem Jahreswechsel, steht die Frage: Was nun? Und wie weiter? Die ersten Läufe sind gerannt und vielleicht auch schon die ersten Kilos verschwunden. Selbst das Kennenlernen mit dem Muskelkater hat bereits stattgefunden – schmerzhaft zwar, aber kein Grund, sich nicht mal wieder zu begegnen.

Die Antwort auf das Wie-weiter in den nächsten Monaten liegt daher nahe: Dranbleiben, Schwung nutzen – und Bewegung unbedingt dauerhaft in den Alltag integrieren. Von der Work-Life-Balance, also dem Verhältnis von Arbeits- und Privatleben, ist schon oft genug die Rede. Was nun zählt, ist die Sport-Life-Balance.

Dieser Zustand, in dem sich sportliche Betätigung und Alltag miteinander im Einklang befinden, ist vor allem eine Frage der Organisation – und der Satz „Ich habe keine Zeit“ eher Ausrede als Argument. „Entscheidend ist die Zeiteinteilung. Es kommt darauf an, den Tag zu strukturieren“, sagt Simone Bürli. Das mag bürokratisch klingen. Doch selbst Profisportler, betont sie, machen es nicht anders.

Bürli, eine frühere Weltklasse-Triathletin, weiß genau, wovon sie spricht. Schon während ihrer Karriere hat die gebürtige Schweizerin als Lehrerin gearbeitet. Ohne Plan ging da nichts, stattdessen für sie manches Mal nach einem Wettkampf nachts zurück, um Montagfrüh wieder vor ihren Schülern zu stehen. 2007 hat Bürli dann ihre aktive Laufbahn beendet – und 2011 wieder mit dem Training angefangen. „Nur noch auf Hobbyniveau, aber mir fehlte der Sport“, sagt die 43-Jährige, die inzwischen an der Freien Alternativschule in Dresden unterrichtet und sozusagen nebenbei als Personal Trainerin arbeitet. „Ich werde älter, bin nicht mehr so gut wie früher. Aber ich brauche Bewegung, das merke ich immer wieder“, meint Bürli. Die Jahre, in denen sie Bestzeiten hinterherlief, seien vorbei. Und beweisen möchte sie sich auch nichts mehr – doch gesund sein. „Dieses Körpergefühl zu haben, ist für mich das Wichtigste.“

Zwei bis drei Trainingseinheiten in der Woche sind Pflicht für Bürli, und das könne sich jeder einrichten – wenn der Vorsatz ein ernst gemeinter ist. „Einmal unter der Woche Sportmachen ist ein Termin wie Einkaufen gehen. Und das zweite Mal dann am Wochenende“, erklärt sie.

Darüber hinaus lässt sich Bewegung natürlich wunderbar in den Alltag integrieren, fast schon spielerisch. So eine kleine Übung mit großer Wirkung – im Fachjargon funktionelles Training – ist beispielsweise das einbeinige Zähneputzen. Wer es etwas anspruchsvoller mag, stellt sich dabei auf eine Handtuchrolle oder die Zehenspitzen. Außerdem gibt es die im Rahmen dieser Serie bereits erwähnten Klassiker, also Kniebeuge, Liegestütze, Rumpfheben. Die lassen sich auch gut abends vorm Fernseher absolvieren, genauso wie das Dehnen der Muskulatur.

Oft genannt und nicht minder effektiv: Treppe statt Fahrstuhl benutzen und eine Station eher als gewöhnlich aus Bus oder Bahn aussteigen. Laufen geht ohnehin immer, auch jetzt im Winter. Und nicht zuletzt Schwimmen: Wie wäre es mit einer halben Stunde vorm Start in den Arbeitstag? Das sogenannte Frühschwimmen bieten inzwischen die meisten Hallen an.

Auch der Anruf beim Personal Trainer, von denen es immer mehr gute gibt, kann hilfreich sein oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio – wenn man der Typ dafür ist. Die Volkshochschule bietet ebenfalls Kurse an – sowohl theoretisch („Dem inneren Schweinehund die Leine anlegen“) als auch praktisch (das ganze Programm von Aqua Fitness bis Zumba).

Veränderung, heißt es, fängt im Kopf an. Klingt nach Tschakka, ist aber so.

