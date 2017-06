Die „Kleinen Leiden“ gehen online Sebastian Bieler und sein Team vermarkten sein Kunstprodukt nun im Internet. Immerhin geht es um eine psychische Revolte.

Der Bipolarboy sieht vorn und hinten anders aus. Die handgemachte Stofffigur ist kein Spielzeug, sondern ein Sammlerstück. Sie ist 55 Zentimeter groß. © Florian Bieler

Sebastian Bieler macht keinen Hehl daraus, dass er ein Sympathisant des bekannten Psychotherapeuten Hans-Joachim Maaz ist. Was der jüngst in seinem Buch „Das falsche Leben“ als Massenphänomen dargestellt hat, setzt Sebastian Bieler seit Jahren künstlerisch um: mit den „Kleinen Leiden“. Das hat doppelte Bedeutung: zum einen, dass diese Kunstfiguren „kleine Leiden“ heißen, und zum anderen, dass die Kleinen (Kinder) leiden. Beides ist eins. Beides ist auch Bielers persönliche Geschichte: Erfahrungen von Selbstentfremdung, Einsamkeit, Unverständnis, Beschämung und mangelnder Empathie. Als Künstler hat Bieler diese psychischen Wunden durchgearbeitet. Nun sollen die „Kleinen Leiden“ helfen, auch andere auf diesen Weg zu bringen. Deshalb hat der Großenhainer einen Onlineshop für Produkte aufgebaut, der am Sonnabend an den Start geht.

Mitgemacht haben Ehefrau Maria, Theresa Werheid – Bielers Künstlerassistentin – und Nora Maria Bräuer, freie Bühnen- und Kostümbildnerin. Seit einem Jahr stellten die vier Freunde in etwa 2500 Arbeitsstunden knapp 600 Artikel handgemacht und selbstentworfen her. Die „Kleinen Leiden“ gibt es als Bilder, Figuren, Kissen, T-Shirts und Accessoires. „Nur die T-Shirts haben wir als Rohlinge zum Bedrucken bekomm, alles andere ist selbst genäht“, sagt Sebastian Bieler. Neben dem Charakter als Künstleredition zeichnet die Artikel eine streng limitierte Stückzahl aus. Viele sind Einzelstücke oder nur in einer sehr geringen Auflage verfügbar. „Wir werden auch dabei bleiben, selbst wenn der Ansturm groß ist“, unterstreicht der 36-Jährige. Das ist der Anspruch seines Teams.

Die Idee des Onlineshops kam auf, als Freunde und Bekannte nach neuen Werken fragten, und nach individuellen Geschenken. „Nach nunmehr 15 Jahren sind die Kleinen Leiden alt genug, um sie in ihrer Vielfältigkeit anzubieten und mit ihrer Botschaft der Revolte die Welt zu erobern“, sagt Sebastian Bieler. Als damaliger Student hatte er 2002 Kinderzeichnungen von sich gefunden, die ihn zu seinen Figuren inspirierten. Heute steht das ganze Team hinter den Figuren und liebt deren Einzigartigkeit. Bieler: „Wir arbeiten ständig an neuen Produkten, um die Kleinen Leiden weiter zu verbreiten.“ Die Figuren schafften es schon auf einen Tour-Truck von Sänger Peter Maffay (SZ berichtete). Dort treten sie bereits als Masse auf, so wie sie nun auch im Siebdruckverfahren auf Stoffe gedruckt und zu Handtaschen, Geldbörsen etc. verarbeitet sind. 2015 ließ sich Bieler die Marke „Die Kleinen Leiden“ schützen.

Originelle Sammlerstücke vom Smalboy bis zum großen Bipolarboy stehen nun im Onlineshop zur Auswahl. Die Macher wollen am Sonnabend bei einem gemeinsamen Frühstück den Start im Netz feiern.

zur Startseite