Die Klassenzimmer werden digital Kinder sollen in der Schule lernen, wie sie die digitale Welt gestalten und verantwortungsbewusst nutzen können.

Schüler verfolgen in Wutöschingen (Baden-Württemberg) an der Gesamtschule eine digitale Präsentation von zwei Mitschülerinnen. © dpa

Deutschlands Schüler sollen für die digitale Welt fit gemacht werden. Die Bildungsminister und -senatoren der 16 Bundesländer haben deshalb am Donnerstag die „Digitalstrategie“ der Kultusministerkonferenz (KMK) verabschiedet. Darin wird festgeschrieben, welche Computer-Kompetenzen die Jugendlichen künftig haben müssen, wenn sie die Schule verlassen. Dabei geht es nicht um passive Mediennutzung, sondern um aktive Gestaltung digitaler Prozesse, wie KMK-Präsidentin Claudia Bogedan (SPD) sagte.

Warum besteht ein so großer Handlungsdruck?

Eine internationale Vergleichsstudie deckte es vor zwei Jahren schonungslos auf: Deutsche Schüler stehen mit ihren Computer-Kompetenzen nicht gut da. Demnach sind die Jugendlichen zwar von Smartphones und Laptops fasziniert, nutzen die Geräte aber selten sinnvoll für die Schule. „Ein großer Teil der Schüler begnügt sich mit sozialen Netzwerken und Computerspielen“, sagt der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe (SPD). Die KMK will das ändern und die Schüler auf das digitale Leben vorbereiten. Sowohl für das Privat- als auch das Berufsleben.

Was planen die Bildungsminister der Bundesländer?

Mit ihrer am Donnerstag verabschiedeten „Digitalstrategie“ unternimmt die KMK den durchaus ambitionierten Versuch, Schüler und Lehrer rasch für einen computerbasierten Unterricht fit zu machen. Schon Kinder, die im Sommer 2018 eingeschult werden, sollen bis zum Ende ihrer Schullaufbahn bestimmte Kompetenzen erlangen, um sich besser in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Welche Digital-Kompetenzen sollen den Schülern vermittelt werden?

Das Papier der Bildungsminister und -senatoren umfasst rund 60 einzelne Lernziele. Dabei geht es etwa um das Suchen, aber auch um das Bewerten von Informationen, um Verhaltensregeln bei der Online-Kommunikation und um digitale Lernmöglichkeiten. Aber auch Urheber- und Persönlichkeitsrechte bei eigenen und fremden Inhalten werden thematisiert. Für jedes einzelne Schulfach sollen spezielle Zugänge zu diesen Aspekten gefunden werden.

Sind Lehrer und Schulen darauf vorbereitet?

Hier muss noch einiges passieren. Die große TIMSS-Studie hat erst vor wenigen Tagen nachgewiesen, dass deutsche Lehrer bei der Weiterbildung für computerbasierten Unterricht im weltweiten Vergleich auf dem letzten Platz sind. Deshalb gibt es in der „Digitalstrategie“ ein eigenes Kapitel, das sich mit der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrer befasst. Ambitioniert ist auch das Ziel der Kultusminister, bis zum Jahr 2021 möglichst jedem Schüler einen Internetzugang und eine „digitale Lernumgebung“ an der jeweiligen Schule zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet allerdings nicht zwingend, dass alle Jugendlichen ein Tablet bekommen.

Stehen die finanziell klammen Länder mit ihrem Vorstoß allein da?

Nein, auch der Bund sieht den Bedarf und will bei der digitalen Ausstattung der Schulen helfen. Die Gesamtkosten für das Projekt sind schwer abschätzbar. Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) brachte ein jährliches Gesamtbudget von bis zu drei Milliarden Euro ins Gespräch. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hatte kürzlich bereits für die technische Ausstattung ein Fünf-Milliarden-Euro-Programm in Aussicht gestellt. Der Start des Digitalpakts wurde von Wanka allerdings in die nächste Legislaturperiode verschoben. Auch das dafür vorgesehene Bundesgeld hat sie noch nicht fest in der Hand. Rabe monierte deshalb schon, Wankas vermeintliches Geschenk an die Länder bestehe bisher nur aus Geschenkpapier. Das Versprechen müsse nun auch eingelöst werden. Im Januar wollen beide Seiten weiterverhandeln.

Wird am Ende wirklich jeder Schüler einen Laptop vor sich haben?

Das wäre sicher ein tolles Konjunkturprogramm für die Computer-Hersteller, aber sehr teuer für den Staat. Deshalb ist im KMK-Papier ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen, dass sich die Schüler unter Anleitung der Lehrer auch mit ihrem privaten Smartphone in das schuleigene Wlan-Netz einloggen können. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) gibt allerdings zu bedenken, dass sich nicht jeder Schüler ein Smartphone leisten könne. Die Lehrerorganisation sieht deshalb die Gefahr, dass der Bildungserfolg noch stärker vom Sozialstatus der Schüler abhängen wird als ohnehin schon. (dpa)

zur Startseite