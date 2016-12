Die Klärschlammschlacht Der Gemeinderat wehrt sich gegen Vorwürfe des Abwasserzweckverbandes, schlecht informiert zu haben.

Der Streit um die neuen Abwassergrundgebühren für Betreiber von Kleinkläranlagen hat es sogar bis ins Fernsehen geschafft. Eine Kamera-Reporterin des MDR-Sachsenspiegels besuchte Betroffene in Niegeroda. © Jörg Richter

Die Kritik des Thiendorfer Bürgermeisters Dirk Mocker hat ihr Ziel nicht verfehlt. Auf der Sitzung des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ hat er seinen Lampertswalder Amtskollegen Wolfgang Hoffmann und dessen Gemeinderat vorgeworfen, die Bürger über die neue Abwassergrundgebühr nicht ausreichend informiert zu haben. Das sei der Grund dafür, warum jetzt Einwohner aus Niegeroda und Oelsnitz auf die Barrikaden gehen.

Die Besitzer von Kleinkläranlagen fühlen sich überrumpelt und verstehen nicht, warum sie jährlich 60 Euro Abwassergrundgebühr bezahlen sollen. Rund 30 von ihnen waren deshalb zur Verbandssitzung nach Thiendorf gekommen. Gemeinderat Jürgen Kummer aus Brockwitz war ebenfalls vor Ort. „Mir ist es sauer aufgestoßen, dass der AZV jetzt uns die Schuld in die Schuhe schiebt“, sagte er einen Tag später auf der Sitzung des Lampertswalder Gemeinderates.

Und auch Bürgermeister Wolfgang Hoffmann ist wenig amüsiert darüber. Schriftlich teilt er der SZ mit, dass es zum Jahresanfang 2016 im Gemeinderat eine Diskussion zu dem Thema gegeben hat. Daraufhin sei er von seinen Räten beauftragt worden, der Satzungsänderung des AZV nicht zuzustimmen. Was er dann auch tat, genauso wie der Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Doch beide wurden auf der entscheidenden Verbandssitzung am 3. März von den Vertretern der beteiligten Gemeinden Thiendorf, Ebersbach und Moritzburg überstimmt.

Mockers Vorwurf an Lampertswalde, das Thema nichtöffentlich behandelt und die Bürger nicht direkt über die Notwendigkeit der neuen Gebühren informiert zu haben, bleibt bestehen. Denn während es in Schönfeld am 22. Februar und in Thiendorf am 29. Februar öffentliche Diskussionen mit den Einwohnern gab, entschied sich der Lampertswalder Gemeinderat, die neuen Gebühren intern zu besprechen. Eine Einwohnerversammlung zu diesem Thema gab es nicht. Das bemängelt auch Joachim Rothe aus Oelsnitz und wollte dies auf der Lampertswalder Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekräftigen.

Rothe besitzt seit letztem Jahr eine vollbiologische Kleinkläranlage. Er hat dafür 6 500 Euro aus der eigenen Tasche bezahlt und trägt zusätzlich die Kosten für die Klärschlammentsorgung (rund 37 Euro pro Kubikmeter) und die Kontrollen durch eine Wartungsfirma (160 Euro pro Jahr). Rothe versteht nicht, warum er zusätzlich noch 60 Euro Abwassergrundgebühr pro Jahr zahlen soll.

Deshalb hat er gegen den Gebührenbescheid des AZV Widerspruch eingelegt. So wie rund 200 andere Kleinkläranlagen-Besitzer auch. Sie alle riskieren, eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 95 Euro für den Widerspruch zu bezahlen.

Der Gemeinderat Bernd Söllner aus Quersa befürchtet, dass der zusätzliche Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung der Widersprüche und die möglichen Gerichtskosten in Zukunft zu noch höheren Abwassergebühren führen könnten. Sein Rat an Rothe ist eindeutig: „Lasst es lieber sein! Ihr würdet nicht nur euch ärgern, sondern auch uns.“

Der Sachsenspielgelbeitrag: www.mdr.de/mediathek

zur Startseite