„Die Kita ist super“ Auch Klein-Arno hat den Neubau in Crostwitz getestet und für sehr gut befunden. Jetzt wurde er geweiht.

Als „Kita-Tester“ bewarb sich am Sonntag auch Klein-Arno aus Dresden. Der Fünfjährige war auch von den Sanitäreinrichtungen für die Kleinsten begeistert, wie man sieht.

Die neue Kita in Crostwitz ist fertig. Am Sonntagnachmittag wurde sie feierlich eröffnet. Pfarrer Mercin Delenk hielt die Fürbitte mit den Kindern und weihte die Einrichtung des sorbischen Schulvereins. In einem reichlichen Jahr ist ein wahres Schmuckstück entstanden. Klein-Arno (5) aus Dresden war vor Ort und hat sich umgesehen. „Das ist echt super.“ So wie er schauten viele neugierig in die Gruppenräume, die Küche und die Sanitäranlagen. Alles blitzte in hellen, freundlichen Farben. Das Haus ist auch architektonisch etwas ganz Besonderes. Es gibt keine Ecken, nur Rundungen. Der Name des Hauses nämlich ist Programm: Chróšcan Kolc („Crostwitzer Bienenstock“). Hie soll es einmal genauso quirlig und trotzdem friedlich zugehen, wie in einem runden Bienenstock.

Der Neubau ersetzt die Einrichtung am Hirtenquell. Allzu oft in der letzter Zeit war der Flachbau von Fluten heimgesucht worden. Gar nicht mal so sehr der nahen Satkula, sondern durch das Oberflächenwasser von den naheliegenden Feldern. Schließlich musste der Kita-Träger das Gebäude, das jahrzehntelang gute Dienste verrichtet hatte, doch aufgeben. Knapp 1,5 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Der Freistaat förderte ihn zu 100 Prozent. Die Mittel kommen aus dem Hochwasser-Schutz. Das Mobiliar selbst kostet rund 35 000 Euro. Davon trägt die Gemeinde 8 000 Euro als Eigenanteil. Den Rest finanziert sie aus Mitteln des Konjunkturpakets „Brücken in die Zukunft“, das sogenannte Investitionskraftstärkungsgesetz von Bund und Land. Die neue Kita, die nicht nur Klein-Arno erstaunte, ist nun natürlich vor Starkregen geschützt. Das Regenwasser fließt am Kindergarten vorbei. Der Kindergarten selbst wird mit einem Zaun und einer dichten Hecke zusätzlich geschützt.

Der Schulverein hält am bisherigen Bildungs- und Erziehungskonzept fest. Schwerpunkt bleibt der Spracherwerb durch die Immersion. Mit dieser international praktizierten Methode tauchen die Kinder vollständig in die sorbische Sprache ein, sie erwerben sie spielerisch und ohne Anstrengung. „Es geht dabei auch um das Entdecken der Umwelt, um das Miteinander und den frühkindlichen Spracherwerb“, so Vereinsvorsitzende Ludmila Budarjowa. Die neue Einrichtung biete dafür nun noch bessere Möglichkeiten. Sie hat insgesamt 70 Plätze, davon 25 für die Krippe und 45 für den Kindergarten.

