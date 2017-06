Die Kirchgemeinde tafelt lang auf In Lohmen geht es nach dem Freiluftgottesdienst zum Gemeinschaftsmahl, ganz nach dem Vorbild eines berühmten Mannes.

Die Luther-Tafel war bei schönstem Wetter gut besucht. © privat

Zum Freiluftgottesdienst der Philippuskirchgemeinde kamen am vergangenen Sonntag etwa 150 Personen. Damit war die Open-Air-Variante sogar etwas besser besucht als die normalen Gottesdienste, schildert Pfarrer Michael Schleinitz seinen Eindruck. Nach dem Gottesdienst fanden etwa 100 Personen an einer langen Tafel zusammen. Man speiste zusammen, unterhielt sich, ließ das in der Predigt gehörte wirken. Ganz so wie es Luther es zu seiner Zeit gern tat. „Es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre“, sagt Brigitte Schleinitz. Ob es für die Lohmener Luther-Tafel eine Wiederholung geben wird, wusste sie noch nicht. Sie kann sich aber vorstellen, im nächsten Jahr noch einmal auf den Spuren Luthers zu tafeln. Das will sie nun mit dem Kirchenvorstand besprechen. (SZ/kk)

