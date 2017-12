Kommentar Die Kirche im Dorf lassen Christoph Scharf über die Zukunft des Kirchenbezirks

Christoph Scharf © Lutz Weidler

Wie sich die Debatten gleichen: Bei der Diskussion um Fusionen kochen die Emotionen hoch. Das gilt bei einer geplanten Kreisfusion ganz genauso wie bei der Frage, wie man Kirchgemeinden zusammenfasst. Das ist normal: Viele Dinge, die jahre- oder jahrzehntelang selbstverständlich schienen, müssen jetzt auf den Prüfstand. Daran führt kein Weg vorbei: Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt noch viel dramatischer als die Zahl der Einwohner auf dem Land.



So mancher mag denken: Was interessiert mich das Problem der Kirche? Schließlich sind in der Region rund 80 Prozent der Einwohner weder evangelisch noch katholisch. Doch auch sie sollten ein Interesse daran haben, dass bald tragbare Lösungen für die Zukunft gefunden werden. Allein 134 evangelische Kirchen prägen das Bild der Städte und Dörfer in der Region. In so manchem Ort ist der oft aufwendig sanierte Kirchturm die einzige Landmarke. Das Sprichwort „Die Kirche im Dorf lassen“ kommt nicht von ungefähr.



Kirchgemeinden bieten sinnvolle Freizeitangebote für Kinder. Christliche Schulvereine betreiben gute Schulen. Posaunenchöre, Frauenkreise, Jugendgruppen bereichern das Leben - vor allem auf dem Dorf. Das Problem der Vereinsamung im Alter träfe ohne die Kirchen noch viel mehr Menschen.



Dennoch hat die Kirche ein Problem: Offenbar ist sie für viele Menschen nicht mehr attraktiv, sonst sänke die Zahl der Kirchenmitglieder nicht stärker, als die Einwohnerzahl. Da gilt es anzusetzen - und noch stärker deutlich zu machen, dass eine Kirche mehr ist, als ein Wohlfahrtsverband. Diese Frage zu klären, ist wohl dringender als jede Strukturdebatte.



