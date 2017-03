Die Kirche, der Hirte und die Schafe Nach neun Jahren hält Michael Jahn am Sonntag seine letzte Predigt in Krauschwitz. Es wird ein Gottesdienst besonderer Art.

Barbara und Michael Jahn im Gemeindeamt Krauschwitz. Zeit füreinander werden sie in Zukunft hoffentlich mehr als bisher haben. Im selbstgewählten Unruhestand bei der Andreasgemeinde in Leipzig. © Steffen Bistrosch

Wir treffen Michael Jahn in seinem schlichten Büro im Krauschwitzer Pfarramt. Er räumt den kleinen runden Tisch von Büchern und Papierstapeln frei. Wir setzen uns. Auf dem PC flimmert eine Word-Datei. Der Pastor hat gerade die Rede für eine Trauerfeier fertig geschrieben. Ein wichtiger Bestandteil von Seelsorge in der evangelischen Kirchengemeinde. Pastor sein bedeutet im ursprünglichen Wortsinn Hirte sein. Als solcher sieht sich Jahn selbst.

Mit welchen Gedanken wird er am Sonntag zu seiner letzten Predigt als Pfarrer von Krauschwitz auf die Kanzel gehen? Er empfinde tiefe Dankbarkeit, sagt er nach einigem Überlegen. Er verweist auf eine treue Gemeinde und stabile Besucherzahlen, sowohl zu den Gottesdiensten als auch zu den Gemeindeveranstaltungen von Krauschwitz bis Klein Priebus. Auch wenn er nicht alle Menschen erreichen konnte, und leider nicht jeden, den er erreichen wollte. Er habe von Mitstreitern in der Gemeinde jede Form von Unterstützung bekommen, die er brauchte. Büroarbeit und kaufmännischer Kram seien nie sein Ding gewesen. Er nennt Simone Weinberg, Uwe Schmidt, Thomas Hundt und Matthias Gelfert stellvertretend für alle, die ihm helfend zur Seite standen.

Orgel, Gitarre und Keyboard

Um die Zukunft sorgt er sich nicht. Genügend junge Leute aus Krauschwitz und den umliegenden Neißedörfern engagieren sich bei der aktiven Kirchenarbeit. Die Gemeinde ist eine Mischung aus Jung und Alt, das Miteinander hier basiert auf gegenseitiger Akzeptanz. Tradition und Neues ergänzen sich. Jahn nennt als Beispiel die vielfältigen Veranstaltungen des CVJM oder die Kirchenmusik. Da wird nicht nur die altehrwürdige Orgel bemüht, sondern Gitarren und Keyboard sind genauso zu hören.

Kann er sich denn an seine erste Predigt in Krauschwitz erinnern? Selbstverständlich, sagt Jahn. Die vier Säulen des Christentums waren Thema. Und an seinem letzten Sonntag in der Krauschwitzer Kirche? Der letzte Gottesdienst wird, wie so oft, ein Gemeinschaftsprojekt. Die Gemeinde plant den Abschiedsgottesdienst in Teamwork.

Er lässt sich da ein Stück weit überraschen. Er selbst trägt nur die Gebete und die Predigt vor. Hirten und Schafe wird er wohl thematisieren. Weil das mit den Schafen so eine Sache ist. Seine spezielle. Jahn schätzt, mehr als hundert Nachbildungen von Schafen sind in der Wohnung platziert. Als allgegenwärtige Deko an Fenstern, Schränken und Türen, oder Blumentöpfen, Plüschtieren, Mobiles, Schmuck. Geradezu legendär ist die grüne Schäfchenkrawatte des Pfarrers. Die ging extra in die Reinigung, für den großen Tag.

Und schlechte Tage, schlechte Dinge? Jahn wählt die Worte jetzt bedächtig. Der lange Streit wegen der Misshandlungsvorwürfe und die Trägerschaft der Kita. Die negativen Schlagzeilen habe ihm sehr zu schaffen gemacht. Gott sei Dank ist jetzt Ruhe eingekehrt. Sicher ein Verdienst der Diakonie als nunmehr allein verantwortlicher Träger und der jetzigen Leiterin in der Kita Sonnenstrahl.

Und da war der Weggang aus See, seiner zweiten Pfarrstelle. Persönliche Dinge gaben den Ausschlag für die Entscheidung. Streit habe es gegeben. Untereinander. Quälend. Und dieser Wolfgang Schnur. Als Wehrdienstverweigerer und Mitglied in christlichen Friedensgruppen saß der junge Diakon Jahn oft mit ihm in Görlitz an einem Tisch und diskutierte wenig staats- und parteikonform. Verraten habe Schnur dann alles postwendend an die Stasi. Später war Schnur einer der Gründer des demokratischen Aufbruchs in der untergehenden DDR, seine Pressesprecherin hieß zu der Zeit übrigens Angela Merkel. Vergangenheit. Jahn kann viele Geschichten von damals erzählen. Und er hat begonnen, sie aufzuschreiben, für die Kinder und Enkelkinder. Ein Buch soll es werden. Später.

Wie kam Jahn zum Glauben? Einerseits vorbelastet durch die Familie, der Vater war Pfarrer, die Mutter Kirchenmitarbeiterin. Und andererseits gab es diesen Motorradunfall. Die geborgte Maschine, im Rausch der Geschwindigkeit, der Sturz bei Vollgas. Das Krad war Schrott, ihm selbst sei gar nichts geschehen. Ein Wunder? Gott ist wunderbar, sagt der Pastor. Die Armbanduhr war kaputt und die Jacke.

Autowerkstatt und Friedensgruppen

Nach der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker war Jahn Wehrdienstverweigerer, Gemeindediakon, Mitglied christlicher Friedensgruppen, Ehemann, vierfacher Vater, Kreisjugendwart, Internatsleiter. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Erst zur Wendezeit dann das Studium der Theologie. Warum? Weil ein Diakon keine Sakramente erteilen durfte. Das habe ihm gefehlt. Ein Stück Vollwertigkeit sei das gewesen. Das Tüpfelchen aufs i. Jahn war acht Jahre Pfarrer in Kollm, zehn in See und endlich knapp neun in Krauschwitz.

Und jetzt? Weg, zu Kindern und Enkeln. In Leipzig gibt es die Andreas Gemeinde. Das Gotteshaus in der alten Messe nennt sich „Pavillon der Hoffnung“. Ein guter Platz. Wozu? Vielleicht für den Rest seines Lebens, sagt Jahn. Freunde habe er da. Zeit müsse er finden. Professioneller fotografieren lernen will Jahn. Ein Buch, das Buch seines Lebens muss fertig werden. Für die Nachkommen. Möglicherweise schiebt er auch mal Vertretung für einen Kollegen. Die Ordination als Pfarrer gilt ein Leben lang.

Das erinnert uns an Sonntag. Den letzten Tag hier. Der Pfarrer geht, die Gemeinde bleibt. Wird seine Stelle neu besetzt? Ist noch offen. Und? Er dankt seiner Frau Barbara. Für die gemeinsamen Jahre, den Halt, den Ausgleich, die Geduld, die Unterstützung, die Liebe. Für alles. Und Schluss.

zur Startseite