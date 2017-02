Die Kinderärztin ist gefunden Die Überraschung ist perfekt: Eine Medizinerin möchte die Praxis von Rosemarie Kandzia in Großenhain übernehmen.

Seit 27. Januar ist die Praxis geschlossen. Etwas, das sich ändern soll. © Anne Hübschmann

Der ersehnte Anruf kam am Vormittag. Rosemarie Kandzia hörte zunächst recht ungläubig, was die Sächsische Zeitung ihr da am Telefon verkündete. Die Kinderärztin, die am 26. Januar ihre Praxis auf der Carl-Maria-von-Weber-Allee in Großenhain geschlossen hatte, suchte gut anderthalb Jahre bundesweit nach einem Nachfolger. Vergeblich. „Ich hätte einfach ein besseres Gefühl, wenn ich wüsste, an diesem Standort geht es weiter. Vor allem für meine Patienten“, hatte die 66-Jährige in einem Gespräch bekannt.

Nachdem die SZ mehrfach darüber berichtete, dass engagierte Eltern um Maxi Neumann eine Initiative unter dem Namen „Hilferuf für Großenhain, Kinderarzt gesucht“ gegründet und sich auch an das Fernsehen gewandt haben, meldete sich in der SZ-Lokalausgabe tatsächlich eine sympathische Medizinerin. Bisher in einem Klinikum tätig, sei sie nach eigenem Bekunden daran interessiert, sich als Kinderärztin niederzulassen. Sofort stellte die Redaktion einen entsprechenden Kontakt zu Rosemarie Kandzia her.

Am Donnerstag dann die erlösende Nachricht: „Nun ist die Sache perfekt! Die junge Frau möchte die Praxis im Herbst übernehmen und hat bei der Kassenärztlichen Vereinigung die notwendigen Anträge gestellt“, bestätigt Rosemarie Kandzia.

