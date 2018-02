Die Kinder- und Jugendfarm hilft der Natur in Hoyerswerda

Die Mitglieder der auf der Kinder- und Jugendfarm beheimateten Arbeitsgemeinschaft „Umgang mit Tieren“ haben unter der Anleitung von Bernd Latta (links) und in Abstimmung mit Andrea Kühnöhl (4.v.l.) von der Abteilung Stadtgrün des städtischen Bauhofes Nistkästen gebaut, die jetzt an Bäumen angebracht wurden. Foto: Katrin Demczenko

Hoyerswerda. Ein Anliegen der vom Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen (CSB) betriebenen Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ist es, Schüler unter anderem an die Natur heranzuführen und sie in deren Schutz einzubinden.

Eine Möglichkeit, dieses Ansinnen umzusetzen, ist der Bau von Insektenhotels und Nistkästen, die den Tieren in Parks der Stadt Unterkünfte bieten. Aktuelle Zahlen über das Vorhandensein von Vögeln in Hoyerswerda erheben die Besucher der Kinder- und Jugendfarm selbst durch ihre Beteiligung an Aktionen des Naturschutzbundes NABU wie der „Stunde der Wintervögel“. Ersichtlich wird dabei, dass es jedes Jahr weniger gefiederte Freunde gibt, weshalb der Bau von Nistkästen angepasst an jede Vogelart wichtig ist, sagte Farmmitarbeiter Bernd Latta. Dieses Jahr bauten er und andere Helfer mit Farmkindern auf Wunsch des Hoyerswerdaer Baubetriebshofs, Abteilung Stadtgrün, je zwei Insektenhotels, Meisenkästen, Halbhöhlen für den Rotschwanz oder den Zaunkönig und einen Starenkasten. Das Material dafür stellen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zur Verfügung, die auch entscheiden, wo die Nisthilfen angebracht werden. In vergangenen Jahren war das zum Beispiel der Park am Kinghaus, sagte die Leiterin der Abteilung Stadtgrün, Andrea Kühnöhl.

Per Leiter vier Meter in die Höhe

Dieses Jahr wurde der Park an der Gaststätte Olympia im Wohnkomplex VII für die Ausstattung mit Nisthilfen auserkoren. Andrea Kühnöhl begrüßte dort die fleißigen Helfer der Arbeitsgemeinschaft „Umgang mit Tieren“ der Kinder- und Jugendfarm. Die Fünftklässlerin Jessy Sacher vom Lessing-Gymnasium Hoyerswerda, die der Gruppe erst 2017 beigetreten ist, traute sich sofort auf die hohe Leiter, um mit Bernd Latta den Starenkasten an einem Baum anzubringen. Vier Meter hoch muss das sein. Und alle Nistkästen sind in südöstlicher Richtung aufzuhängen, um Schimmelbildung zu vermeiden, erklärte der Farmmitarbeiter. Der Star ist 2018 Vogel des Jahres, ergänzte die Siebtklässlerin Victoria Mahrla aus Groß Särchen, die als AG-Mitglied die Nistkästen mitgebaut hat. Die Lessing-Gymnasiastin hat auch schon andere Tiere der Jugendfarm kennengelernt. „Ich habe die Ziegen gefüttert und bei einem Jungtier die Ohrmarke gesetzt.“

Jacob Scholz-Thauer ist auf der Kinder- und Jugendfarm seit Oktober 2017 über das vom Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt „Verbund Natur und Ernährung“ innerhalb des Vorhabens „Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung 2014-2020“ angestellt. Er will neben anderen Angeboten die Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtgrün enger gestalten und sagte, dass er mit Kindern bei Bedarf in Parks und auf Grünflächen Müll aufsammeln könnte. Diese Idee fand Andrea Kühnöhl sofort gut, weil leider genug Unrat herumliegt.

