Die Kellys kommen nach Riesa Jahrelang war es still um die Band. Nun kündigen sie ihre neue Tour an. Die startet in der Sachsenarena.

Premieren in der Sachsenarena gehören so langsam dazu: Ob Apassionata oder Helene Fischer – so manche Hausnummer gab schon in Riesa ihre Auftaktveranstaltung. Am 25. Januar 2018 reiht sich die nächste Gruppe ein: Die Kelly Family startet dann erstmals seit 1999 wieder eine große Arena-Tour – und die beginnt ausgerechnet in der Elbestadt. Das freut auch den Aufsichtsratsvorsitzenden der FVG, OB Marco Müller: „Dass die Band nun ihre erste Tour seit über 18 Jahren bei uns in der Sachsenarena eröffnet, ist nicht nur eine große Ehre für die Stadt Riesa und die Region, sondern zeigt auch unser tolles Standing in der Branche.“ Mehr als 20 Millionen Tonträger haben die „Kellys“ verkauft, außerdem mehr als 50 Auszeichnungen bekommen. Einen Vorgeschmack auf das Konzert können sich Fans bald holen: Am 24. März veröffentlicht die Kelly-Family ihr neues Album „We got love“. (SZ)

Tickets ab 20. März beim Online-Anbieter Eventim erhältlich. Ab 23. März gibt es Karten für die Veranstaltung an allen bekannten Vorverkaufsstellen, beispielsweise im SZ-Treffpunkt und der Riesa Information.

