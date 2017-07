Handball Die Karten sind neu gemischt Die Männer der HSG Neudorf/Döbeln haben die ersten Testspiele absolviert.

Eine der Spieler, der in der neuen Saison seine Chance besser nutzen will: Franz Schuster. © Archiv/Dirk Westphal

Die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln sind am Mittwoch und Donnerstag mit zwei Testspielen in die heiße Phase der Vorbereitung auf die kommende Sachsenligasaison gestartet. Dabei hat es für die neu formierte Mannschaft einen Sieg und eine Niederlage gegeben.

Am Mittwoch stand den Muldenstädtern mit der SG Leipzig/Zwenkau II ein Verbandsligist der Staffel West gegenüber. Zunächst taten sich die Neudorf/Döbelner doch schwer. Es war ihnen anzusehen, dass sie lange keinen Ball in der Hand hatten und die neuen Leute erst einmal ins Spiel eingebunden werden mussten. Zwar wurden die dreimal 25 Minuten dann mit drei Toren gewonnen, aber es fehlte trotz einiger guter Ansätze noch etwas die Kontinuität. „Dennoch kann man mit dem Test zufrieden sein, deshalb haben wir zu Beginn einen Verbandsligisten gewählt“, sagte der Sportliche Leiter, Steve Böttger. Am Donnerstag erwartete die Neudorf/Döbelner beim Mitteldeutschen Oberligisten HSG Freiberg ein anderes Kaliber. In den viermal 20 Minuten haben sich die Leute dann noch mehr reingehangen als am Vortag und so gestaltete sich das Ergebnis mit einer knappen 40:42-Niederlage sehr zufriedenstellend. „Es wurden viele neue Sachen ausprobiert, wobei man doch schon gesehen hat, dass Ideen des neuen Trainers Thomas Schneider umgesetzt wurden. So zeigte sich, was möglich ist, wenn man taktisch diszipliniert spielt, aber dennoch mehr individuelle Freiheiten hat. Die Mannschaft hat da schon angedeutet, was sie in der Lage zu leisten ist“, so Böttger, der darauf hinwies, dass die Karten neu gemischt sind, und auch die jungen Leute mitgenommen und ihre Einsatzzeiten erhalten werden, um sich für die Mannschaft anzubieten. Zudem wies er darauf hin, dass es am 12. August eine Saison Opening geben wird. „Alle die neugierig sind, denen werden dann in der Stadtsporthalle die verschiedenen Mannschaften präsentiert“, so Böttger. (DA/dwe)

