Die Karten sind neu gemischt Wie gewonnen so zerronnen. Der BC Hartha lässt zwei Punkte in Dürrweitzschen liegen. Damit ist Hochweitzschen in Vorhand.

Wer hätte das gedacht? Der aktuelle Tabellenführer BC Hartha ist beim Drittletzten FSV Dürrweitzschen nicht über ein 1:1 (0:1)-Remis hinausgekommen. Zwar liegen die Harthaer mit vier Punkten Vorsprung vorm Hohnstädter SV, der sein Heimspiel gegen die SpG Döbelner SC II/Mochau verlor, doch die besten Karten auf den Titel hat momentan wieder der aktuelle Vizemeister und Meisterschaftsfavorit SV Medizin Hochweitzschen. Die Westewitzer haben nur ihr Spiel beim Tabellenvorletzten Althain zwar nur knapp mit 2:1 (1:1) gewonnen, aber sich dadurch die Chance auf die alleinige Tabellenführung offen gehalten. Drei Nachholspiele haben sie noch ausstehen und sollten die Mediziner diese alle gewinnen, wären sie zwei Punkte vorm BC Hartha.

Die Harthaer waren im Obstland durch Christian Arnold bereits in der zweiten Minute in Führung gegangen und alles schien nach Plan zu laufen. Doch dann hielt der Außenseiter in einem umkämpften Spiel dagegen und bejubelte in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Christopher Kühne den nicht unverdienten Ausgleich.

Die Westewitzer dagegen mussten, trotz, dass sie spielbestimmend waren, ab der 23. Minute einem Rückstand hinterherlaufen, den Marvin Stephan in der 42. Minute ausglich. In der zweiten Halbzeit drängten die Mediziner dann auf den Siegtreffer, den Christian Hesse in der 69. Minute erzielte. Mehr gelang nicht, und so mussten die Mediziner nochmals um den Sieg bangen, den sie mit Glück und Geschick über die Zeit retten.

Durch zwei Niederlagen in Folge hat der Hohnstädter SV seine tolle Ausgangsposition im Kampf um den Titel leichtfertig preisgegeben. Dem 0:2 in Hartha folgte ein 1:2 zu Hause gegen die SpG Döbelner SC II/Mochau. Die Gäste bewiesen dabei, dass sie jeden Kontrahenten bezwingen können, wenn sie personell ordentlich aufgestellt sind. Markus Draßdo (50.) brachte die Gäste nach der Pause in Führung und Alexander Glauch besorgte fünf Minuten vor Ende die Entscheidung. Der Anschlusstreffer der sich aufbäumenden Hohnstädter in der Schlussminute durch einen Strafstoß stellte so nur noch Ergebniskosmetik dar.

Von einer solchen war der ESV Lok Döbeln in seinem Auswärtsspiel beim SV Medizin Zschadraß ebenfalls nicht entfernt. Die Gastgeber waren durch Steven Schneider (38.) per Elfmeter und Marco Kretzschmar kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung gegangen. Die Großbauchlitzer, die ansonsten das Spiel im Griff hatten, drängten im zweiten Durchgang auf den Anschluss, doch nutzten ihre Chancen nicht. So gewannen die Mediziner glücklich aber nicht unverdient. Klar mit 4:1 (2:1) setzten sich dagegen die Kicker der SpG Zschaitz/Ostrau II gegen den VfB Leisnig durch. Die Bergstädter bleiben dadurch im Tabellenkeller, sind gegenüber dem Vorletzten, Altenhain, allerdings drei Spiele in Verzug.

Der Spieltag wurde komplettiert von der Partie SV 29 Gleisberg gegen SV Klinga-Ammelshain. In dieser waren die Gäste über weite Strecken spielbestimmend, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. In der zweiten Hälfte befreiten sich die Gleisberger ab und an und überstanden die 90 Minuten schadlos. Am Ende zeigten sie sich mit dem 0:0 hochzufrieden, (DA/dwe)

