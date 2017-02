Die Karten in Frankreich werden neu gemischt Im Kampf um die Präsidentschaft schwinden die Chancen des Republikaners Fillon. Seine Rivalen profitieren.

Francois Fillon (l): Der Kandidat der Konservativen galt lange als klarer Favorit für das Präsidentenamt. Marine Le Pen (M): Die Chefin des Front National sieht sich schon in der Stichwahl. Emmanuel Macron: Der unabhängige Bewerber und Ex-Wirtschaftsminister holt auf. © Reuters

Die Botschaft war eindeutig: „Stoppt die Menschenjagd!“, wird auf dem Flyer gefordert. Und: „Genug ist genug!“ Tausende Exemplare ließen die französischen Republikaner davon drucken, um die Wähler drei Monate vor der Präsidentschaftswahl zurückzugewinnen. Doch viele Passanten winken ab, als sie den Handzettel sehen – auf dem das Gesicht von François Fillon prangt. „Ich war so überzeugt von ihm“, sagt eine Frau. „Jetzt bin ich sehr enttäuscht.“

Bislang fruchteten die Rechtfertigungsversuche des 62-jährigen konservativen Politikers kaum. Damit begegnete er dem Verdacht, er habe seiner Frau Penelope und zwei seiner fünf Kinder aus der Staatskasse jahrelang hohe Gehälter als parlamentarische Assistenten bezahlt, ohne dass diese wirklich arbeiteten. Fillon hat die Beschäftigung von Familienmitgliedern auf Parlamentskosten bedauert und sich dafür entschuldigt. „Was früher akzeptabel war, (...) ist es heute nicht mehr“, sagte der Konservative am Montag bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. „Das war ein Fehler. Ich bedauere es zutiefst und entschuldige mich bei den Franzosen.“

Allein Penelope Fillon erhielt ein Bruttogehalt von insgesamt mehr als 830 000 Euro. Doch gegenüber den Ermittlern konnte sie offenbar keinen einzigen konkreten Beleg für ihre Arbeit liefern, keine Presseschau, keine E-Mail. Fillon bezeichnete ihr Durchschnittseinkommen von 3 600 Euro pro Monat als „perfekt gerechtfertigt“, legal und transparent. Er legte seine gesamten finanziellen Verhältnisse sowie die Aktivitäten seines Beratungsunternehmens offen. Und nun wolle er wieder über sein Programm sprechen, das weder liberal noch konservativ sei, sondern einen „Bruch“ bedeute, so Fillon.

Suche nach Alternativen

Zuletzt häuften sich allerdings die Rufe in der eigenen Partei nach einem Alternativkandidaten – mehrere Namen zirkulieren, vom früheren Premierminister Alain Juppé, der „definitiv“ abwinkte, über den Sarkozy-Vertrauten und Ex-Budgetminister François Baroin bis zu Nicolas Sarkozy selbst.

Bis vor Kurzem hatten sich die Republikaner vor dem sicheren Sieg geglaubt, da die Sozialisten nach fünf Jahren an der Macht gespalten und geschwächt sind. Doch laut Meinungsumfragen würde Fillon nun nicht einmal die Stichwahl erreichen. Von seinem Glaubwürdigkeitsverlust profitieren vor allem Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Sozialliberale Emmanuel Macron. Eine Chance auf einen Wahlsieg des sozialistischen Kandidaten Benoît Hamon gilt als gering. Ihn hat der Historiker Alfred Grosser in einem Interview gerade als „utopisch links“ bezeichnet. Der radikale Linke Jean-Luc Mélenchon scheint nicht gewillt, sich hinter Hamon einzureihen und auf seine eigene Kandidatur zu verzichten.

Kann also nur noch Macron den Erfolg Le Pens abwenden? Am Wochenende lieferten sich der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister und die Chefin des Front National bei ihren jeweiligen Wahlkampfauftritten in Lyon ein Fernduell. „Manche behaupten, im Namen des Volks zu sprechen, aber das sind Bauchredner“, spielte Macron auf Le Pen an. Bei den aktuellen Skandalen handele es sich um „die Praktiken eines anderen Zeitalters“, erklärte der Politiker, der mit seiner Bewegung „En marche!“ („In Bewegung!“) die Gräben zwischen links und rechts überwinden will – und für ein gestärktes Europa eintritt, das Le Pen wiederum bekämpft.

„Frankreich zuerst“ lautet ihre Devise, die in US-Präsident Donald Trump ein Vorbild sieht. Ihrem 144-Punkte-Programm zufolge will sie aus dem Schengen-Raum und somit der Reisefreiheit austreten, Referenden über einen Austritt aus der EU und der Nato organisieren, die Steuern senken, die Rente mit 60 wieder einführen und die Zahl der Einwanderer senken. Ihr Hauptversprechen besteht in einer Verankerung der „nationalen Priorität“ in der Verfassung, nach der Franzosen bei der Job- und Wohnungsvergabe sowie bei Sozialleistungen bevorzugt werden. Gegenüber den korrupten Konkurrenten sei sie die „Kandidatin des Volkes“. Dass die Justiz gegen ihre Partei selbst in Korruptionsaffären ermittelt, erwähnte sie nicht.

zur Startseite