„Die Kaktusblüte“ im Bürgerhaus Die Schauspieler treten am Freitag auf. Dabei wird geklärt, was in einer Erlebnisgaststätte wirklich vor sich geht.

Das Bürgerhaus in Langebrück. © Thorsten Eckert

Tolle Künstler ins Langebrücker Bürgerhaus holen. Diesen Satz hat sich der Kulturverein auf die Fahnen geschrieben. Am Freitagabend ab 20 Uhr ist es wieder soweit. Dann steht das bekannte Kabarett „Die Kaktusblüte“ auf der Bühne. „Kabarett hat in Langebrück eine gute Tradition. Beispielsweise waren schon Breschke und Schuch bei uns. Der Auftritt war ein großer Erfolg“, sagt Frank Hubrig, Vorsitzender des Vereins. „Mit der Kaktusblüte wird das sicher ähnlich werden.

Die Besucher können sich auf das Programm „Das waren Zeiten – 40 Jahre Kaktusblüte“ freuen. Sie lernen darin unter anderem zwei Bodyguards kennen, die sich nicht entscheiden können, ob sie die Politiker vor dem Volk oder das Volk vor den Politikern beschützen sollen. Es gibt Tipps, wie man zum Beispiel bürokratisch genau zu europäischen Fördermitteln für persönliche Bedürfnisse kommt und in der „Lage der Nation“ werden aktuelle Ereignisse auf die Spitze getrieben. Wer davon nicht genug hat, wird am Stammtisch humorvolle Einblicke in die Welt des Sports bekommen. Außerdem wird geklärt, was sich hinter dem Begriff „Erlebnisgaststätte“ wirklich verbirgt.

Mit immer wieder überraschenden Pointen verläuft ein Verhör, das auf subtile Art und Weise das deutsche Verhältnis zur Gewalt im Fernsehen auf die Bühne bringt. All diese Themen bieten ein buntes Panorama unseres Alltags, gespickt mit Seitenhieben auf neueste Ereignisse. „Wir können uns also auf eine tolle Veranstaltung im Bürgerhaus freuen“, sagt Frank Hubrig.

Seit mehr als zwei Jahren ist er Chef des Langebrücker Kulturvereins. Unter seiner Leitung traten bereits bekannte Bands wie Yello Umbrella oder Renft auf. Für Frank Hubrig ist es inzwischen unerheblich, dass er in Weinböhla lebt und in Langebrück einen Verein leitet.

Die Karten für die Kaktusblüte kosten an der Abendkasse 19 Euro. Im Vorverkauf sind die Tickets für 17 Euro in Pietzschens Fleischerstube an der Dresdner Straße in Langebrück zu haben. (szo)

