„Die Kämpfer kommen sich immer näher“

Ein ukrainischer Soldat feuert mit einem Maschinengewehr auf Stellungen von prorussischen Separatisten in einem Industriegebiet in der Nähe von Awdejewka. Die Waffenruhe im Konfliktgebiet bleibt weiter brüchig.

Alexander Hug ist Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine. Der Schweizer war zuvor in Bosnien und im Kosovo tätig.

Herr Hug, wie häufig wird der Waffenstillstand derzeit an der Kontaktlinie zwischen Separatisten-Gebieten und dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Donbass verletzt?

Wir registrieren derzeit rund 1 000 solcher Vorfälle pro Tag. Ich wehre mich deshalb dagegen, von einem „gefrorenen Konflikt“ zu sprechen. Das sollte nicht einfach so hingenommen werden.

Können Sie feststellen, wer zuerst schießt?

Es ist sehr schwierig auszumachen, wer und aus welchem Grund ein bestimmtes Gefecht begonnen hat. Oftmals beobachten wir eine Auseinandersetzung an einem Ort, aber diese könnte auch eine Reaktion auf eine Bewegung an anderer Stelle sein, wo etwa Panzer oder schwere Waffen herangezogen werden. Deshalb wäre es falsch, wenn man hier, mit unseren eingeschränkten Beobachtungsmöglichkeiten, Schlussfolgerungen ziehen würde, wer nun begonnen hat. Wenn wir allerdings einen Verursacher feststellen, dann wäre es wichtig für die Auswerter unserer Berichte, derjenigen Seite klarzumachen, dass dies nicht toleriert werden kann. Wird niemand zur Rechenschaft gezogen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass am nächsten Tag dasselbe passiert.

Übt Russland aus Ihrer Sicht einen Einfluss auf die Militärführung in den Separatisten-Gebieten aus?

Eine solche Schlussfolgerung zu ziehen, ist aufgrund unserer Beobachtungen nicht möglich. Wir sind kein Nachrichtendienst. Um festzustellen, wer Waffen finanziert, wer ausbildet, wäre ein anderes Mandat nötig, das vom Ständigen Rat der OSZE auch nur mit der Stimme Russlands verabschiedet werden könnte.

Wie hat sich der Charakter des Konfliktes verändert, seit Sie in der Ukraine sind?

Am Anfang hat sich die Kontaktlinie zwischen den kämpfenden Seiten massiv verschoben. Es war alles ziemlich unberechenbar. Das hat sich jetzt aber seit Frühjahr 2015 beruhigt, und die Kontaktlinie hält sich relativ stabil. Vor allem in den letzten Monaten haben wir ganz wenige Bewegungen über diese Linie gesehen. Was wir allerdings beobachten, ist, dass sich die Seiten an dieser Linie sehr nahe gekommen sind und teilweise nur noch wenige Meter gegenüberstehen. Das ist mitunter ein Grund dafür, dass die Kämpfe so massiv weitergehen. In allen Gebieten, wo heftig gekämpft wird, sind die Seiten viel zu nahe beieinander.

Welche Waffen werden eingesetzt?

Anfänglich waren das noch Kleinfeuerwaffen. Diese wurden dann sofort ersetzt durch schwerere Waffen inklusive Mörser und Mehrfachraketenwerfer. Und es ist auch jetzt immer ein Anzeichen für eine Erhöhung der Spannung, wenn diese Waffen vermehrt zum Einsatz kommen. Denn sie sollten eigentlich nicht an der Kontaktlinie stehen. Das heißt, die Hemmschwelle bei den jeweils Verantwortlichen muss sinken, um diese Waffen aus ihren zurückgezogenen Stellungen hervorzuholen und einzusetzen.

Ihre Mission beschränkt sich auf das Zählen der Vorfälle an der Kontaktlinie. Können Sie nachvollziehen, dass Ihrem Einsatz mitunter eine gewisse Sinnlosigkeit unterstellt wird?

Ich verstehe den Bedarf, einen Schuldigen anzuzeigen. Das ist nur menschlich. Es ist aber nicht die Aufgabe der Mission, hier Richter zu spielen, sondern wir haben den Auftrag, Tatsachen festzustellen.

Es ist dann an den Teilnehmerstaaten der OSZE und letztlich an jedem, der unsere Berichte liest, daraus seine Schlüsse zu ziehen.

Ärgert Sie, dass Ihre Arbeit oft keine Konsequenzen nach sich zieht?

Es ist nicht immer einfach zuzusehen, dass diese objektiven Berichte ohne Folgen bleiben für diejenigen, die dafür zur Verantwortung gezogen werden müssten. Es ist aber unsere Aufgabe, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, und wir werden dies auch weiterhin tun, um der internationalen Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, sich aufgrund der von uns gelieferten Einblicke ein Bild von der Lage in der Ukraine zu machen und die richtigen Entscheidungen zu fällen.

Was würde aus Ihrer Sicht passieren, wenn die OSZE-Beobachter nicht vor Ort wären?

Auch hier ist es schwierig zu spekulieren. Was ich aber sicher sagen kann, ist: Wenn die Mission nicht hier wäre, hätte die internationale Gemeinschaft keine Ohren und Augen. Man wäre dann nur auf die Informationen der verschiedenen Kampfparteien beschränkt. Man kann auch davon ausgehen, dass die Präsenz der Mission selbst sich beruhigend auf die Region auswirkt. Sie setzt ja die verfeindeten Seiten dem Risiko aus, dass Verletzungen aufgedeckt werden.

Würden Sie eine UN-Blauhelmmission im Donbass befürworten?

Das ist eine Frage, die dem Ständigen Rat der OSZE gestellt werden müsste und nicht der Mission selbst.

Ist es nicht schwierig für Ihre Mitarbeiter, in der täglichen Arbeit das viele Elend zu sehen, ohne etwas tun zu können?

Hier muss ich präzisieren. Es gibt die Möglichkeit, im Rahmen unseres Mandats über einen Dialog Hilfe zu organisieren. Das heißt, wenn unsere Leute zum Beispiel eine defekte Wasser- oder Stromleitung registrieren und dies in ihren Berichten festhalten, ist es möglich, die Versorgung wiederherzustellen.

Ihr Mandat, die Aufgaben Ihrer Mission, wurden in der Vorkriegszeit formuliert. Brauchen Sie ein neues Mandat?

Das Mandat ist sehr breit gefasst. Innerhalb dieser Vorgaben ist es durchaus möglich, die Aufgaben zu erfüllen, die wir jetzt wahrnehmen. Sollten zusätzliche Aufgaben durch die Staaten der OSZE definiert werden, wäre die Mission natürlich bereit, diese umzusetzen. Dazu müssten die Änderungen aber durch alle 57 Teilnehmerstaaten der OSZE beschlossen werden.

Werden Sie als neutraler Partner auf Augenhöhe von allen Parteien akzeptiert, oder gibt es Vorbehalte?

Es gibt Vorbehalte gegen die Mission, aber die sind auf beiden Seiten etwa gleich stark. Wir werden von beiden Seiten zu unseren Beobachtungen kritisiert und auch wegen der Zusammensetzung unserer Teams. Da wird von der einen Seite beanstandet, dass wir Beobachter der Russischen Föderation einstellen. Die andere Seite bemängelt die Zahl der Beobachter aus westlichen Staaten. Es ist ganz klar zu sagen, dass wir uns zu den Verletzungen der Minsker Vereinbarungen neutral verhalten. Anders sieht das bei der Frage der Souveränität der Ukraine aus. Die Souveränität des Landes erstreckt sich für uns über seine ganze Fläche, auch über die Gebiete, welche zurzeit nicht von der Ukraine kontrolliert werden.

Sind Sie personell ausreichend ausgestattet?

Wir haben zurzeit etwa 700 Beobachter über das Land verteilt im Einsatz, 600 davon im Osten. Zusätzlich arbeiten bei uns etwa 320 ukrainische Kollegen und rund 90 internationale Helfer – also insgesamt rund 1 000 Mitarbeiter. Für die derzeitigen Aufgaben und den Rahmen, in dem wir uns hier bewegen können, reicht das aus. Sollten zusätzliche Aufgaben hinzukommen, müsste das mit der OSZE abgestimmt werden. Unser Mandat sieht eine Anzahl von 1 000 Beobachtern vor. Zurzeit ist es unser Ziel, die Anzahl auf 800 zu erhöhen.

Das Gespräch führte Peter Anderson, zzt. Kiew

