Die Jungs aus der Schraubergarage

zurück Bild 1 von 2 weiter Mindestens zwei Abende in der Woche wird in der „Schraubergarage“ Großwelka an den Oldtimer-Rennmaschinen gebastelt. Schon im April geht die neue Saison los für Jürgen Noack, Pilot Ronny Noack (vorn) mit seiner Eigenbau-Maschine, die 80 ccm Hubraum hat, Winfried Hänsel, Pilot Uwe Wetzko und Horst Brose (v.l.). © Christian Kluge Mindestens zwei Abende in der Woche wird in der „Schraubergarage“ Großwelka an den Oldtimer-Rennmaschinen gebastelt. Schon im April geht die neue Saison los für Jürgen Noack, Pilot Ronny Noack (vorn) mit seiner Eigenbau-Maschine, die 80 ccm Hubraum hat, Winfried Hänsel, Pilot Uwe Wetzko und Horst Brose (v.l.).

Uwe Wetzko aus Puschwitz unterwegs auf seinem Renner, einer Junghans Eigenbau mit 80 ccm. Das Foto zeigt ihn bei einem Rennen im August in der Nähe von Riesa.

Motorradsport. Sie ist wirklich nicht so leicht zu finden, die „Schraubergarage“ in der Gerbersiedlung in Großwelka. Aber wenn man erstmal dort ist, dann ist das der Ort, wo das Herz des Oldtimer-Rennsports im Landkreis Bautzen schlägt. Zweimal in der Woche trifft sich dort nach Arbeitsschluss der Pilot Ronny Noack mit seinen Helfern, um sein Motorrad auf die nächste Saison vorzubereiten. Und die fängt 2018 mit einer Veranstaltung direkt vor der Haustür seines Kumpels Uwe Wetzko an.

Wetzko, der mit einem Renner „Junghans Eigenbau“ mit 80 ccm unterwegs ist, sagt, was in den heimischen „Schraubergaragen“ eigentlich gemacht wird: „Nach einer Saison ist die Technik nur noch teilweise intakt. Die Spätherbst- und Wintermonate werden zum Reparieren, Umbauen oder Verändern genutzt. Das dauert meist etwas länger, sodass die Motorräder erst kurz vor Saisonbeginn wieder einsatzfähig sind.“ Und um die dann problemlos auszuprobieren, haben sich die Oldtimer-Fahrer etwas einfallen lassen.

Puschwitz Rennen gibt es seit 2015





Wetzko erzählt von den Anfängen: „Wir haben vor drei Jahren das Puschwitzer Dreieckrennen ins Leben gerufen. Als Probe- und Einstellfahrt praktisch vor meiner Haustür hatten wir – und das ganz offiziell – die Straße von Neu-Puschwitz bis Puschwitz gesperrt und an einem Sonnabend im April unsere Motorräder getestet. Um den Aufwand dafür zu rechtfertigen, hatten wir einige uns bekannte Motorsportler eingeladen. Die kamen aus Sachsen und Brandenburg. So war das Puschwitzer Dreieck geboren.“

2016 gab es erneut Einstellfahrten am Puschwitzer Dreieck, aber diesmal auf einem Rundkurs von Neu-Puschwitz über Puschwitz, Wetro und zurück nach Neu-Puschwitz. „Da gab es Rennfahrzeuge von 1920 bis 2011 zum Anschauen und Anfassen“, erinnert sich Uwe Wetzko. „Es waren für uns als Teilnehmer und für die Zuschauer zwei sensationelle Veranstaltungen. Ich werde oft von den Einwohnern gefragt, wann wir wieder was machen. Solche tollen Maschinen haben wir das letzte Mal hier in Bautzen zum Autobahnringrennen gesehen.“

Und hier nun die gute Nachricht: Das Puschwitzer Dreieck soll es auch 2018 wieder geben – und zwar voraussichtlich am 21. und 22. April. „Dazu möchte ich momentan noch nicht viel mehr sagen, da es noch einiger Klärungen bedarf, bevor wir mit der Planung weiter machen“, sagt Wetzko. Sein Rennkumpel Ronny Noack ist derweil noch mit Reparaturen an seinem Motorrad beschäftigt. Der 35-Jährige zog vor ein paar Jahren – zusammen mit seinem Vater Jürgen und Uwe Wetzko – ein altes und schrottreifes Motorrad an Land. Und dann machten sie in zwei Jahren und in unzähligen Stunden Freizeitarbeit aus dem fahrunfähigen Metallhaufen mit dem Herstellungsjahr 1985 den Renner Honda RN 80 EB. Also einen Ronny Noack Eigenbau mit 80 ccm.

„Der Rahmen und der Motor sind bei meinem Motorrad noch original“, sagt Noack. „Aber die Verschleißteile mussten wir alle wechseln und teilweise aus den USA importieren.“ Offensichtlich also ein kostspieliges und zeitaufwendiges Hobby.

Dafür gibt es aber auch schöne Erfolge. Die Saisonbilanz 2017 von Ronny Noack: „Meine sportlichen Höhepunkte waren die Teilnahme an der Sachsenring Classic in Hohenstein-Ernstthal vor rund 40 000 Zuschauern und der erste Platz beim Oberlausitzer Dreieckrennen. Und dann kam mit dem Sturz beim Saisonfinale, dem Frohburger Dreieckrennen, der absolute Tiefpunkt. Mein Motorrad hatte da einen Kolbenklemmer.“ Doch der Eigenbau-Renner von Noack ist beim Besuch der SZ in Großwelka schon fast wieder intakt.

2018 plant der 35-Jährige natürlich den Start beim Puschwitzer Dreieck und dann erst einmal ein Renntraining im tschechischen Most. Weitere Höhepunkte: „Ich möchte bei der Sachsenring Classic und den Dreieckrennen in Zschorlau, Frohburg und in der Oberlausitz teilnehmen“, erzählt Ronny Noack. „Aber bis dahin haben wir noch viel zu tun und ich bin froh, dass ich unter anderem von Sponsoren wie Multi Möbel sowie Getränke Meyer und Uwe von Badusan oder der Privatbrauerei Eibau unterstützt werde.“

Schwerer Crash im September 2016





Die Termine von Noack hat auch der erfahrene Uwe Wetzko auf dem Plan für 2018. „Im Mai startet der ADMV Classic Cup mit mehreren Veranstaltungen in Sachsen und Brandenburg. Da will ich auch dabei sein.“ Der 59-Jährige ist ansonsten froh, wieder fit zu sein. „Ich hatte im September 2016 einen schweren Unfall. Die Saison 2017 war bis August mehr dem Wiedereinstieg gewidmet. Platzierungen waren da für mich nicht so wichtig.“

Aber dann gab es auch noch Höhepunkte für Wetzko. „Das waren ohne Zweifel die beiden Heimrennen. Das Lückendorfer Bergrennen am ersten Augustwochenende auf der ältesten Bergrennstrecke Deutschlands und das 5. Oberlausitzer Dreieckrennen im Oktober auf einer sehr schönen Road-Race-Strecke, die die Orte Saalendorf, Jonsdorf und Waltersdorf verbindet.“

Und die Erfolge in Lückendorf und Saalendorf gaben Uwe Wetzko dann auch Kraft für die Saison 2018. „Beim Lückendorfer Bergrennen gab es zwei verschiedene Wertungen. Einmal der Bergpreis – also ein richtiges Rennen – und die Gleichmäßigkeitswertung. Ich startete in der Klasse 2 bei den Motorrädern bis 175 ccm Hubraum und gewann den Bergpreis mit meiner Junghans-Eigenbau. Von der Interessengemeinschaft Puschwitzer Dreieck waren an dem Wochenende vier Sportfreunde am Start und drei davon waren Sieger in ihren jeweiligen Klassen. Drei erste Plätze in einer Gemeinschaft sind sehr selten und beim Oberlausitzer Dreieckrennen gab es für mich noch Platz zwei in meiner Klasse.“

