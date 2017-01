„Die Jungen ziehen weg, die Alten macht es krank“ Schleifes Bürgermeister Reinhard Bork über die Ungewissheiten der Umsiedlung, den Schulneubau und fehlende Verkehrsanbindungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Reinhard Bork ist seit 2008 Bürgermeister von Schleife. Der Tagebau und die Umsiedlung sind seit Jahren Thema Nummer eins.Foto: privat Reinhard Bork ist seit 2008 Bürgermeister von Schleife. Der Tagebau und die Umsiedlung sind seit Jahren Thema Nummer eins.Foto: privat

Das Kraftwerk Boxberg braucht Nachschub: An Weißwasser ist der Tagebau Nochten bereits vorbeigezogen. Schleife steht dies noch bevor.Foto: Joachim Rehle

Die Gesamtsituation für die Verwaltungsgemeinschaft Schleife ist belastend und für die Menschen in den vom Bergbau betroffenen Dörfern mehr als unbefriedigend. Auch Bürgermeister Reinhard Bork ist alles andere als glücklich. Im Jahresrückblickgespräch mit der SZ machte er seine Sorgen deutlich.

Herr Bork, alle Probleme in Schleife werden von einer Frage überdeckt: Wie geht es mit dem Tagebau und den geplanten Umsiedlungen weiter?

Zum 30. Juni 2015 wurden alle Umsiedlungsvorbereitungen, die bereits sehr weit vorangeschritten waren, von Vattenfall storniert und den beteiligten Büros und Firmen gekündigt. Seit diesem Zeitpunkt haben wir keine verlässliche Aussage mehr zur zukünftigen Entwicklung unserer Dörfer sowie zur Inanspruchnahme des Abbaugebietes Nochten II. Mit dem neuen Eigentümer EPH gab es zwar ein erstes Gespräch, aber keine Klarheit für die Zukunft. Mal im Klartext: Für die Betroffenen kam dabei überhaupt nichts Konkretes heraus.

Wie reagieren die Bürger darauf?

Unsere Bürger sind unzufrieden, deutlich geredet stinksauer, und die Älteren macht die schleichende Ungewissheit zunehmend krank. Die andere Seite ist, dass die jungen Leute von der Hinhaltepolitik auch die Nase voll haben und unsere Dörfer verlassen. Das haben sie so gar nicht gewollt. Zehn Jahre und mehr sind Jung und Alt in ihren Häusern zusammengerückt, haben sich in ihrer persönlichen Wohnsituation eingeschränkt, denn ihnen wurde die Umsiedlung versprochen. Nun kommt inzwischen bereits die Enkelgeneration und damit die Frage, wo sollen die Jüngsten wohnen und schlafen? Da haut eben eine Generation ab, in die größeren Städte oder in den Westen der Republik, denn wenn es hier wie versprochen beim größten Arbeitgeber auch keine gesicherten Arbeitsplätze mehr gibt, dann muss sich eben jeder selbst kümmern. Und die Alten verzichten inzwischen auch auf die Umsiedlung und wünschen sich zunehmend Mietwohnungen. Für wen sollen sie denn noch Häuser bauen, wenn Kinder und Enkel auf und davon sind?

Hat das auch Auswirkungen auf die kommunale Entwicklung?

Natürlich. Die, die wegziehen, sind unsere Leistungsträger. Im Dorf- und Vereinsleben, bei den Freiwilligen Feuerwehren, auch in den wirtschaftlichen Strukturen der Verwaltungsgemeinschaft. Ich sehe hier auch eine „von oben“ rücksichtslose politische Verantwortung gegenüber unseren Menschen. Wenn ich „von oben“ rede, dann beginnt das eben „oben“ in der Bundesregierung und wir sind „hier unten“ die Leidtragenden. Das hat Auswirkungen auf die private Planungssicherheit, es fehlt an Entscheidungen im Hinblick auf die kommunale Entwicklung und es steht die Frage, wer bezahlt den Bürgern für den Fall, dass Nochten II nicht kommt, die Sanierung ihrer Wohnhäuser und Gebäude und wer bezahlt uns als Gemeinde den Erhalt und die Erneuerung unserer Gemeindeobjekte und den Nachholebedarf in Sachen kommunale Infrastruktur? Was hier seit mehr als zehn Jahren abgelaufen ist, das ist deutschlandweit einmalig. Und das alles obendrein auch noch in einer von der ethnischen Minderheit der Sorben betroffenen Region. Unverantwortlicher geht es nicht mehr.

Die Gewerbesteuerrückforderungen von Vattenfall belasten auch Schleife. Wie stehen Sie zu diesem Szenario?

Vattenfall hat sich an uns „gesundgerechnet“. Bis in das Jahr 2002 zurück. Die massiven Rückforderungen, die jetzt auf uns lasten, haben wir den für Investoren unsicheren energie- und klimapolitischen Rahmenbedingungen der Bundespolitik zu verdanken, angefangen vom Atomausstieg, dem geplanten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, den ehrgeizigen Klimaschutzzielen und sonstigen Unwägbarkeiten. Für den neuen Bergbaubetreiber Leag sind aber sichere energiepolitische Rahmenbedingungen in Deutschland entscheidend für seine zukünftigen Investitionen. Und weil es da eben seit Jahren keine Klarheiten gibt, hat sich Vattenfall zurückgezogen und äußert sich die Leag nicht, und unseren Bürgern bleibt die Unsicherheit für ihre persönliche Lebensplanung.

Kommen wir zu einem anderen Thema, welches auch immer wieder hinterfragt wird. Das ist der neue Schulstandort am Kreisel aus Richtung Graustein am Gewerbegebiet. Dass es den Schulneubau geben wird, davon kündet inzwischen die Bautafel am Kreisel. Also wird gebaut. Warum mit so langer Verzögerung?

Das Vorhaben resultiert aus dem „Schleife-Vertrag“ mit Vattenfall aus dem Jahr 2008. Nachdem dieses Projekt bereits im Zuge des Verkaufsprozesses auf der Kippe stand, haben wir 2015 mit Vattenfall einen Finanzierungsvertrag abschließen und somit den Neubau des Schulkomplexes absichern können. Für dieses soziale Engagement für unsere junge Generation bin ich dem schwedischen Staatskonzern sehr dankbar. Trotzdem ging es nicht so voran, wie gedacht. Die Bauplanung musste überarbeitet werden und wir bekamen die Auflage, auf der zukünftigen Baustelle archäologische Untersuchungen zuzulassen. Bei diesen Untersuchungen unter dem Acker, den schon unsere Urvorfahren bewirtschafteten, kam erwartungsgemäß nichts heraus, und zusammen mit der neuen Bauplanung haben wir nun ein Jahr Verzug und überflüssige Kosten. Sobald es die Witterung zulässt, wird Baustart sein. Die ersten Ausschreibungen für die Erschließung des Standortes sind erfolgt.

Wie wirkt sich die ungewisse Bergbauentwicklung bei weiteren kommunalen Investitionen aus?

Nicht gerade gut. Der erste Bauabschnitt des zentralen Abwassernetzes ist fertiggestellt. Das betrifft die Thälmannsiedlung, die Sportplatzstraße, die Hoyerswerdaer Straße – und weitere Anlieger können sich anschließen. Das Gesamtsystem im Alt-Ort wird bis 2020 zu Ende geführt, südlich der Bahnlinie Cottbus-Görlitz unter dem Vorbehalt der bergbaulichen Entwicklung. Da bin ich wieder bei der Leag. Da haben wir wieder abzuwarten, wie die Entscheidung ausfällt. Aber die Bürger südlich der Bahn haben gleiche Rechte bezüglich ihrer Abwasserbeseitigung.

Ihre Gemeinde ist Mitglied in der Lausitzrunde. Auch Trebendorf/Mühlrose und Groß Düben/Halbendorf sitzen da mit im Boot. Was erhoffen Sie sich davon?

Bislang gab es auf den Zusammenschluss von Städten, Ämtern und Gemeinden in Sachsen und Brandenburg bezüglich der Frage, was nach der Braunkohle kommt, ein positives Echo. Vor allem auch, was könnte in der Übergangsphase kommen. Die EU in Brüssel hat sich positiv geäußert, auch das Wirtschaftsministerium in Berlin. Was wir in der Lausitzrunde binnen kurzer Zeit bewirkten, hätte eine einzelne Kommune nicht erreichen können. Doch wir blicken in der Lausitzrunde in die Zukunft bis 2030. Ziele sind der wirtschaftliche Aufbau neuer Strukturen, der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ohne Braunkohle bereits in der Übergangsphase und überhaupt die Zukunft für unsere Region. Kommt die angedachte Modellregion nicht, dann gehen hier alle Lichter aus. Das will ich mal ganz klar so sagen, auch deshalb, weil in Europa schon viele Modellregionen scheiterten. Also bitte keine Euphorie, sondern mehr sachlicher Blick in die Zukunft. Dazu gehört auch der Anschluss der Region an die Verkehrsnetze. Die Lausitz ist diesbezüglich von jeder Förderung abgehängt. Investoren fragen: Habt ihr Breitbandanschluss, habt ihr eine Autobahn? Was habt ihr überhaupt? Da muss ich den Investoren antworten, wir haben diesbezüglich nichts und nichts in Aussicht, weil wir auch im neuen Bundesverkehrswegeplan wieder nur unzureichend berücksichtigt werden. Noch nicht einmal eine elektrifizierte Bahnstrecke zwischen Görlitz und Cottbus, geschweige denn einen zweigleisigen Ausbau. Und da winken alle Interessenten ab.

Herr Bork, wie funktioniert unter diesen Umständen das kulturelle Leben im Kirchspiel?

Gott sei Dank noch recht gut. Wir haben engagierte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, funktionierende Vereine, Feuerwehren, Traditionen, die bewahrt werden. Doch wenn noch mehr junge Leute der Arbeit nachziehen, könnte es problematisch werden. Hohe Wertschätzung habe ich für unser Sorbisches Kulturzentrum, den Njepilahof in Rohne und für völlig neue Aktivitäten. Zu denen zähle ich den ersten Florianstag in unserer Kirche. Auf Initiative von Pfarrerin Jadwiga Malink wurde die ehrenamtliche Arbeit aller Feuerwehr-Kameraden im Kirchspiel gewürdigt. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Der Gemeindekirchenrat hat diese besondere Form der Wertschätzung im Rahmen eines Gottesdienstes unterstützt. Hervorheben möchte ich auch die Initiative der Bürger von Rohne, die sich angesichts klamm gewordener Kassen zu einem freiwilligen Arbeitseinsatz auf dem Friedhof trafen. Der Ortschaftsrat hat eine alte Tradition im Dorf wieder aufleben lassen und viele waren dabei.

Wohin geht Ihr Blick in die Zukunft?

Ich hoffe, dass unsere Verwaltungsgemeinschaft in eine gute Zukunft blicken kann. Voraussetzung bleiben dabei die Entscheidungen der Leag, egal, wie sie ausfallen. Auf jeden Fall dürfen unsere Bürger im Ergebnis dieser für das zweite Quartal 2017 zu erwartenden Entscheidung nicht benachteiligt werden, egal, ob sie nun umsiedeln müssen oder nicht. Auch der Erhalt der sorbischen Sprache und Kultur sind wichtig, aber da hat es ja kürzlich recht gute Signale seitens der Leag gegeben und darüber freue ich mich.

zur Startseite