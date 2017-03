„Die jungen Leute sollen stolz auf ihr Land sein“ Charlotte Knobloch sprach beim Politischen Aschermittwoch der CDU in Bautzen – und brachte gleich zwei Botschaften mit.

Besonderer Gast: Am Mittwoch besuchte Charlotte Knobloch Bautzen. © Robert Michalk

Einen warmen Tee hätte sie gern. Und eine kleine Pause. Den ganzen Tag hat Charlotte Knobloch in Bautzen verbracht. Nun ist sie ein bisschen geschafft. Dabei steht der 84-Jährigen noch ein wichtiger Auftritt bevor. In der Schützenplatzhalle tritt sie auf die Bühne. Die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland spricht vor großem Publikum. Eine lange Rede hat sie vorbereitet und dabei zwei Botschaften versteckt. Ihr erster Aufruf richtet sich an die jungen Menschen. „Sie sollten stolz auf das Land sein, in dem sie leben“, erklärt Knobloch. Dabei erinnert sie an die zerstörten Städte nach dem Krieg und an den Wiederaufbau. Die zweite Botschaft schickt sie gleich hinterher. „Man kann Kritik üben, sollte aber auch etwas leisten“, meint sie. Ihr Wunsch wäre es, dass sich noch mehr Menschen für die Zukunft ihres Landes interessieren und sich auch politisch engagieren. Ein Satz, dem Marko Schiemann nur zustimmen kann. Der CDU-Landtagsabgeordneter ist von der Rede begeistert. Er hat den Politischen Aschermittwoch der CDU in Bautzen organisiert und Charlotte Knobloch in die Stadt geholt. Die beiden besuchten am Mittwoch den Jüdischen Friedhof und das Sorbische Museum. Knobloch war vor allem davon beeindruckt, wie die Sorben ihre Traditionen pflegen.

Auch der Besuch einer Oberschule in Bautzen stand auf dem Programm. Die 84-Jährige erzählte den Jugendlichen von ihrer Vergangenheit. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern stammt aus einer jüdischen Familie. Sie war sechs Jahre alt, als 1938 die Nationalsozialisten Synagogen in Brand setzten und die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung begann. Vor dem Holocaust rettete sie eine katholische Familie in Franken, die sie versteckte. Knobloch war von 2006 bis 2010 Präsidentin des Zentralrates der Juden.

