Die Jugend kann auch anders Mit einer Polonaise beginnt der Tanzstundenabschlussball in der Hartharena. Für manche Schüler ist das noch nicht der Abschluss.

Mit einer Polonaise wurde der Tanzstundenball in der Hartharena traditionell eröffnet. Am Mittwoch beginnt bereits der Kurs für Fortgeschrittene. © Dietmar Thomas

Höhepunkt des Tanzstundenkurses ist in jedem Jahr der Ball. Mehr als 100 junge Leute aus Leisnig, Hartha und Waldheim trainierten fleißig für ihren großen Auftritt. Und es hat sich gelohnt. Die vielen Gäste, zu denen nicht nur die Eltern und Großeltern gehörten, waren vom tänzerischen Können der Jugendlichen und ihren Umgangsformen begeistert.

53 Paare begannen den Tanzstundenball in der Hartharena traditionell mit einer Polonaise. Neben Standardtänzen wie Walzer, Foxtrott oder Cha-Cha-Cha wurde alles gezeigt, was die jungen Leute während des Kurses beim Tanzlehrer und Inhaber des Tanzcenters Kießling Mario Müller gelernt haben. Neun Tanztreffs gab es im Schwan. „Bei diesen haben die Jugendlichen mit viel Elan die Schritte und die Körperhaltung gelernt. Manche von ihnen werden den Kurs für Fortgeschrittene besuchen und ihr Können festigen sowie andere Tänze wie Salsa oder Rock 'n' Roll kennenlernen“, so Mario Müller. Das Interesse zeige, dass Tanzen keine verstaubte Sache ist.

Doch nicht nur tänzerisch punkteten die jungen Leute, sondern auch in Sachen Umgangsformen gab es nichts zu tadeln. Auf diese wurde beim Kurs viel Wert gelegt. „Die Schüler durchlaufen beim Tanzkurs einen Reifeprozess“, sagte der Tanzlehrer. Gutes Benehmen gehöre zur Allgemeinbildung und komme den Jugendlichen auch auf der Suche nach einer Lehrstelle beziehungsweise einer Arbeitsstelle zugute.

Jetzt liegen in den drei Oberschulen des Sachsenkreuzes und am Martin-Luther-Gymnasium Listen für den nächsten Tanzkurs aus. Der beginnt nach den Sommerferien 2018. Interessierte können sich dort eintragen, oder nachmelden. Meist sind es Schüler der 9. und 10. Klasse, die am Tanzstundenkurs teilnehmen. „Wir haben eine gute Kooperation mit den Schulen. Sie unterstützen uns, obwohl es eine außerschulische Sache ist“, sagte Müller. Sicher liege die Teilnahme am Tanzkurs auch im Interesse der Eltern und Lehrer. Die würden sogar oft von den Schülern zum Tanzstundenball eingeladen. „Darüber freuen wir uns“, so Mario Müller.

Oft komme es auch vor, dass einige junge Leute den Kurs mehrfach wiederholen – nicht weil sie durchgefallen sind, sondern weil ihnen das Tanzen Spaß macht.

