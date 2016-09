Kanurennsport Die Jüngste düpiert die Konkurrenz Bei der Colditzer Sprintregatta sahnen die Riesaer Athleten mächtig ab.

Sehr erfolgreich waren die Rennkanuten des Riesaer Wassersportvereins bei der Sprintregatta in Colditz. Trotz widriger Bedingungen traten alle elf Teilnehmer die Rückreise mit reichlich Edelmetall in den Taschen an.

Die jüngste Sportlerin, die erst neunjährige Giulia Rosen, ließ ihrer Konkurrenz keine Chancen und siegte souverän in allen Bootsklassen ihrer Altersklasse. Am Ende konnte sie 5 Gold-, 1 Bronzemedaille, sowie einen Pokal mit nach Hause nehmen. Einen weiteren Pokal erkämpfte Paul Hengst im Canadier bei den Schülern A. Neben weiteren guten Einzelleistungen wie 2. Plätzen von Elias Schubart und Enzo Labancz, sowie 3. Plätzen durch Angelia Boeck, Nadine Eleser, Charlotte Reypka und Jonas Friebel in ihren Altersklassen sind die Erfolge in den Mannschaftsbooten besonders erwähnenswert.

So konnten sich die Mädchen im Schülervierer mit Hannah Friebel, Angelina Boeck, Finja Krah und Michelle Krauspe knapp gegen das starke Dresdner Boot durchsetzen. Im Canadier-Zweier siegten Enzo Labancz/Jonas Friebel bei den Schülern B und Paul Hengst/Jonas Friebel bei den Schülern A.

Ein besonderes Highlight der Colditzer Regatta sind immer die Rennen in den Mixed-Booten, bei denen Jungen und Mädchen zusammen in einem Boot paddeln. In dieser Kategorie gab es einen völlig unerwarteten Sieg im Kajak-Vierer mit Hannah Friebel, Angelina Boeck, Paul Hengst und Elias Schubart. Außerdem siegten im Canadier-Mixed Hannah Friebel und Paul Hengst. (kf)

zur Startseite