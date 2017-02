Die Jubiläumsprinzessin Maria Heimann trägt in der 50. Saison des MCV „Missnia“ besondere Verantwortung. Die Zuneigung zu ihrem Prinzen muss sie nicht spielen.

Zusammen mit Freund Rico Grafe bildet sie das diesjährige Prinzenpaar.

In zehn Jahren zur Prinzessin des Meißner Carnevalsvereins „Missnia“ (MCV). So geht der Weg von Maria Heimann. Denn zu den Meißner Karnevalisten ist die 22-Jährige genau vor zehn Jahren gestoßen. „Eine Freundin hatte mich damals mitgenommen. Und mir hat es sofort Spaß gemacht, vor allem weil ich viel Freude am Tanzen habe“, sagt die junge Frau, die nach ihrem Abitur am Franziskaneum und einem Studium an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung inzwischen für die Meißner Stadtwerke arbeitet.

Dass sie ausgerechnet in der großen Jubiläumssaison – nämlich der 50. des MCV – den weiblichen Part des neuen Prinzenpaares übernimmt, sei keine Last, sondern „etwas ganz Besonderes“, versichert die zierliche Meißnerin. Allerdings müsse sich das Prinzenpaar „schon mehr dahinter klemmen als gewöhnlich“. Das hat vor allem mit der Vielzahl repräsentativer Termine zu tun. „Es ging am 11.11. mit der Karnevalseröffnung auf dem Markt und der Dampflok-Sonderfahrt los und wird sich in den nächsten Wochen noch deutlich steigern“, erzählt die Prinzessin. Erst vor Kurzem war sie nebst anderen Narren aus ganz Deutschland mit einer Delegation des MCV im Berliner Kanzleramt eingeladen.

Der Terminkalender für die nächsten Tage ist bereits gut gefüllt. Zwischen Proben und Generalproben für Auftritte wie die Gardetanzschau am 18. März stehen im Jubiläumsjahr mehrere Besuche bei anderen Karnevalsvereinen an. Immer mit dabei: das Prinzenpaar. „Uns werden auch viele Faschingsfreunde in Meißen besuchen. Zu diesen Anlässen müssen die beiden immer da sein, um den MCV zu repräsentieren“, sagt Vereinspräsident Andreas Krause.

Dass das Prinzenpaar – an Heimanns Seite steht Rico Grafe – die vielen gemeinsamen Auftritte nur zu gerne wahrnimmt, steht außer Frage. Ihre Zuneigung müssen die beiden jedenfalls nicht vorspielen. „Wir sind auch fernab des Karnevals ein Paar“, sagt Maria Heimann. Ihren Freund Rico habe sie vor fünf Jahren kennengelernt. Natürlich im Meißner Carnevalsverein.

Auf die Frage, was so ein Prinzenpaar gut können sollte, sagt Heimann: „Man sollte einen ordentlichen Walzer auf das Parkett bekommen, ein bisschen reden können.“ Auch Choreografien müsse man sich merken. „Außerdem muss man voll dahinter stehen, also bereit sein, Zeit zu investieren.“ Das tut Heimann nicht nur während der mindestens einmal pro Woche stattfindenden Proben mit Trainerin Marlies Weidmann, sondern auch darüber hinaus.

„Ich mache im Verein die Öffentlichkeitsarbeit und bin in den Vorstand gewählt worden. In nächster Zeit würde ich zudem gerne die Homepage überarbeiten“, zählt Heimann die vielfältigen Aufgaben auf. Letzteres werde sie aber erst ab dem Frühjahr in Angriff nehmen, wenn die jecke Zeit beendet ist. Bis dahin stehen für das Prinzenpaar noch einige Auftritte und Vorbereitungen für Höhepunkte wie den Rosenmontagsball oder den Politischen Aschermittwoch an.

Für Maria Heimann heißt das, dass sie neben der Arbeit im Bereich Controlling bei den Stadtwerken jegliche Zeit in den MCV steckt. Ein Problem sei das nicht, sagt sie. Hobbys wie Ballett könne sie auch im Verein nachgehen. Für eine Prinzessin, die wie sie in der weiblichen Garde tanzt, sei das sehr wichtig. „Einen Spagat sollte man spielend beherrschen“, so Heimann.

