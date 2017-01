Die Jessener wählen anders Die Ergebnisse der Kandidaten variieren je nach Ortsteil. Eine deutliche Abweichung vom Trend gibt es nur einmal.

Die Rückendeckung seiner unmittelbaren Nachbarschaft hat Tim Lochner: Die Wähler in Pirna-Jessen hätten den Tischlermeister gern auf dem Chefsessel im Rathaus gesehen, wie die Aufschlüsselung der Wahlergebnisse vom Sonntag nach Ortsteilen zeigt. Im Wahllokal Walter-Hultsch-Heim in Jessen, seinem Wohnort, holte Hanke-Herausforderer Tim Lochner die absolute Mehrheit mit 50,5 Prozent der Stimmen. Liebethal und Jessen zusammen sind die einzigen Pirnaer Ortsteile, die Lochner bei der Wahl für sich entscheiden konnte.

Insgesamt folgen ansonsten alle anderen Ortsteile dem allgemeinen Trend, die Pirnaer Wähler waren sich relativ einig. Klaus-Peter Hanke hat außer in Jessen-Liebethal überall die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht. Etwas weniger hoch als im Durchschnitt war für ihn die Zustimmung in Rottwerndorf und Neundorf, was daran liegen kann, dass sich die Einwohner dort von der Stadtverwaltung gegenüber anderen lange vernachlässigt fühlten. Die höchste Zustimmung erhielt Hanke in Graupa und Bonnewitz.

Die CDU-Kandidatin Ina Hütter erzielte ihr bestes Wahlergebnis in Zatzschke, Mockethal und Posta, wobei sie es auch hier nicht in den zweistelligen Prozentbereich schaffte. Ihr schlechtestes Ergebnis fuhr sie mit 5,2 Prozent in Copitz-West ein.

