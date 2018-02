Die Jagd der Lausitzer Füchse geht weiter

Diese Chance auf Vorlage von Jeff Hayes (mit Goldhelm im Hintergrund) vergab Feodor Boiarchinov noch. Im Schlussdrittel sorgte er aber mit einer starken Einzelleistung für das wichtige 2:0. © Gunnar Schulze

Hoffentlich kommt der Endspurt der Lausitzer Füchse nicht zu spät. Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende haben die Lausitzer Füchse den Kampf um den zehnten Tabellenplatz spannend gehalten. Dem überragenden 5:0-Erfolg beim Sachsenderby am Freitag in Dresden ließen die Füchse am Sonntagabend einen 3:1-Sieg über den Tabellenvorletzten Bayreuth Tigers folgen. Diesmal genügten den Füchsen eine durchschnittliche Leistung, um die Pflichtaufgabe zu erfüllen, wobei die Gäste auch arg ersatzgeschwächt waren. Neben den Langzeitverletzten Heider und Drews sowie Bartosch und Geigenmüller, kamen in Weißwasser die Ausfälle von Neher, Kolozvary und Topscorer Luciani dazu. . Entscheidend waren letztendlich zwei überragende Einzelleistungen.

Von Beginn an hatten die Füchse, die mit vier Reihen spielten (Hoffmann rückte für den in Dresden verletzten Warttig in die vierte Sturmreihe), das Spiel gegen die Bayreuth Tigers unter Kontrolle. Bär schoss schon in der ersten Minute knapp drüber. In der achten Minute spielte Hayes aus der linken Ecke Boiarchinov frei, der den Puck mitnahm, am Ende aber zu nah vor dem Tor war, um den Torwart zu überwinden. Danach hatte Mücke noch einen gefährlichen Flachschuss. Dann sorgte Hayes mit einer tollen Einzelleistung für die Führung (11.). Der flinke Kanadier, mit dessen Geschwindigkeit die Gäste einige Schwierigkeiten hatten, umkurvte durch die Mitte drei Gegenspieler, täuschte vor dem Bayreuther Torwart Martin Vosvrada noch an und überwand ihn dann durch einen Schuss über die Fanghand. Die bis dahin harmlosen Gäste kamen erst in den Schlussminuten des ersten Drittels zu ersten Chancen. Gläser schoss aus spitzem Winkel, aber der erneut stark haltende Maximilian Franzreb war zur Stelle (17.). Auf der anderen Seite hatte Roope Ranta mit seinem Schuss ein wenig Pech, Boiarchinov verpasste den Abpraller. Und kurz vor der Drittelsirene parierte Franzreb gegen Alanov.

Im Mitteldrittel waren die Lausitzer Füchse deutlich inaktiver. Die Scheibe lief nicht mehr, sondern wurde oft allein geschleppt. Kuchejda hatte noch eine gute Schussmöglichkeit. Und als die Bayreuther ihre einzige Überzahl des gesamten Spiels (die Füchse hatten gar keine) äußerst schwach spielten, hatten die Füchse bei einem 2:1-Unterzahlkonter die beste Möglichkeit. Aber Götz wollte noch einmal ablegen, anstatt nach dem ersten Querpass zu schießen – und vergab. Dann aber rochen die Bayreuther den Braten und suchten gegen die auf Sparflamme agierenden Füchse zu Chancen. Goldhelm Chouinard versuchte sich mit einem Schuss auf Franzrebs Stockhandseite, aber der Füchse-Goalie hielt, wie auch wenig später bei einem weiteren schnellen Schuss (33.) Auf der anderen Seite hatte Ranta erneut Pech, als sein Schuss abgefälscht wurde und am Tor vorbeitrudelte. Für Bayreuth hatte Valentin Busch noch eine Chance. Die Füchse führten auch nach dem schwachen Drittel noch mit 1:0.

Im Schlussdrittel begannen die Füchse wesentlich engagierter. Für das 2:0 sorgte dann Feodor Boiarchinov mit einer gleich doppelten tollen Einzelleistung. Erst ließ er, von der eigenen Blauen Linie startend, zwei Bayreuther aussteigen und wurde beim Torabschluss unmittelbar vor dem Gästetor gefoult. Die Schiedsrichter entschieden auf Penalty. Boiarchinov täuschte einen Schuss an, holte Torwart Vosvrada damit auf die Knie, zog dann nach rechts, sodass Vosvrada reagieren musste und schob den Puck durch die jetzt geöffneten Beine zum 2:0 ein (44.). Das schine die Vorentscheidung zu sein, zumal die Füchse gleich nachlegten. Hayes und Boiarchinov mit seinem Nachschuss scheiterten am Gästetorwart. Der Puck sprang zu Owens, der die Scheibe aus der Distanz mit viel Überblick gegen die „Rutschrichtung“ des Torwarts versenkte. Der Gästetrainer Jiri Ehrenberger nahm eine Auszeit und gab neue taktische Anweisungen. Die Gäste machten auch noch einmal Druck und kamen nach einem Konter über Müller und den starken Chouinard durch Stas, der den Puck nur noch ins leere Tor einschieben musste, zum 3:1 (52.). Dass es nicht mehr wirklich spannend wurde, lag auch daran, dass Erik Linden mit einem Schuss von der linken Seite nur den Außenpfosten traf. Am Ende brachten die Füchse den Sieg sicher über die Zeit und stockten ihr Punktekonto damit auf 66 auf.

Für zwei Stunden standen die Füchse damit sogar auf dem erträumten zehnten Tabellenplatz. Dann zogen die Crimmitschaer aber durch einen 3:0-Sieg in Freiburg wieder vorbei, haben zwei Punkte Vorsprung auf die Füchse und das Nachholespiel gegen den Spitzenreiter Bietigheim Steelers am Dienstag (siehe nebenstehenden Artikel) in der Hinterhand. Der andere Füchse-Konkurrent, die Heilbronner Falken, verlor zu Hause gegen den SC Riessersee und hat noch drei Punkte plus das deutlich besser Torverhältnis Vorsprung vor den Füchsen. Wenn den Lausitzer Füchsen am Freitag ein Heimsieg über Bad Nauheim gelingt, könnte das Rennen um Platz zehn erst am letzten Spieltag entschieden werden.

Platz elf und damit das Heimrecht in den zwei möglichen Playdown-Runden haben die Füchse inzwischen übrigens sicher.

Statistik

Lausitzer Füchse – Bayreuth Tigers 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

1:0 Jeff Hayes 10:54 (Assist: Owens , Ranta)

2:0 Feodor Boiarchinov 44:14 (Penalty)

3:0 Chris Owens 47:10 (Boiarchinov, Hayes)

3:1 Sergej Stas 51:21 (Chouinard, Müller)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Bär, Owens – Geiseler, Mücke – Kania, Santala – Kohl

Sturm: Boiarchinov, Hayes, Ranta – Neuert, Hessler, Tegkaev – Jahnke, Kuchejda, Götz – Adam, Hoffmann, Schmidt

Bayreuth Tigers

Tor: Vosvrada

Verteidigung: Pavlu, Müller – Potac, Meyer – Gerstung, Linden

Sturm: Chouinard, Alanov, Stas – S. Busch, V. Busch, Gläser – Voronov, Gams, Ontl

Schiedsrichter: Carsten Lenhart, Daniel Ratz

Strafen: Weißwasser 2, Bayreuth 0

Zuschauer: 2 232

zur Startseite