Die Ja-Sagerinnen Drei Frauen kümmern sich im Hochzeitsnetzwerk Yes Darling um alles für den großen Tag – nicht nur für das Paar.

Teamarbeit: Hochzeitsplanerin Aniko Arzner, Modedesignerin Dorothea Michalk und Gestalterin Gabi Rokosch (v.l.). © Sven Ellger

Die Babyschale am rechten, die Handtasche am linken Arm hastet Gabi Rokosch an Spitzenkleidern vorbei ins Atelier. Sie besucht ihre Netzwerkkollegin Dorothea Michalk. Im Showroom der Modedesignerin trifft sie außerdem Aniko Arzner. Die Frauen kommen hier nicht zum Plauderstündchen zusammen, sie haben zu tun.

Alle drei sind selbstständig und betreiben in Dresden eigene Agenturen oder Geschäfte. Gabi Rokosch, studierte Produktdesignerin, stattet Feste und Feiern mit allem aus, was solche Anlässe schön macht. Dorothea Michalk kleidet die Gäste der Feste und Feiern mit allem ein, was sie schön macht. Und Hochzeitsplanerin Aniko Arzner sorgt dafür, dass Feste und Feiern Erlebnisse werden, für die es sich lohnt, schick gekleidet zu sein und es schön zu haben.

Anlässe gibt es viele. Die wohl großartigsten sind Hochzeiten. Im Reigen aller Gewerke, die für das Hochlebenlassen der Liebe gefragt sind, ergänzen sich die jungen Unternehmerinnen. Vor gut drei Jahren haben sie das Netzwerk „Yes Darling“ gegründet, das immer erfolgreicher agiert. Die Idee dazu hatten die Hochzeitsplanerin Aniko und die Wedding-Designerin Gabi. Inzwischen gehört ein gutes Dutzend Vertreter verschiedener Gewerke dazu: Modemacher, Fotografen, Schmuckdesigner, Floristen, Patissière, Stylisten, Festredner, Künstler und eine Party-Agentur.

Dresden darf sich mit gutem Recht Hochzeitsstadt nennen. Auf dem Standesamt geben sich nicht nur einheimische Paare die Klinke in die Hand. Auch von weiter her reisen Gesellschaften an, um hier zu heiraten – ehemalige Dresdner oder solche, die die Stadt so herrlich romantisch finden. „Die Stadtverwaltung ist aufgeschlossener geworden und bietet Möglichkeiten für Trauungen, die es früher nicht gab“, sagt Gabi Rokosch. Bald statte sie ihre erste freie Trauung im Waldpark aus. Unter freiem Himmel und in einem Bereich, wo nicht gleich der nächste Jogger vorbeikeucht oder Dackel Waldi sein Geschäft macht. „Da muss ich neben toller Dekoration zum Beispiel Sitzgelegenheiten und eine Schlechtwettervariante bedenken.“ Solche Herausforderungen liebt die Gestalterin, die auch Dekoartikel an Privatleute, Veranstalter, Geschäfte und Vermieter von Räumlichkeiten verleiht. Selbst Einladungs-, Tisch-, Getränke- und Dankeskarten gehören zu ihrem Angebot.

Arbeitet Aniko Arzner mit Gabi an der Vorbereitung einer Hochzeit, liegt schon ein guter Teil in sicheren Händen. Genau das wollen ihre Kunden. Paare heiraten im Schnitt später als das früher üblich war. Viele von ihnen stehen mitten im Leben, sind in Job und Familienleben stark eingespannt und wirtschaftlich in der Lage, für Dienstleistungen zu bezahlen – ob sie nun zu dritt auf Mallorca im kleinsten Kreis das Jawort feiern oder mit 150 Verwandten. Für beides war Aniko schon gefragt.

Der Markt ist groß, viel weitreichender als im ersten Moment zu sehen. Denn

rund um die Brautleute scharen sich Familienangehörige, die auch schick gekleidet zur Feier gehen wollen, Gäste, die übernachten und shoppen gehen, Freunde, die Ideen für Geschenke suchen. Zu Dorothea Michalk kommen also nicht nur die Bräute, sondern auch die Brautmütter und Brautjungfern. Sie suchen nicht nur Kleider, sondern auch Schuhe, eine Tasche, einen Friseur.

Es macht viel mehr Spaß, zusammenzuarbeiten, als Einzelkämpfer zu sein, darin sind sich die Yes Darlinge einig. Sie ergänzen sich im Geschäft und ähneln sich im Leben. Die meisten haben Kinder, Partner, die mitziehen, und viele Pläne im Kopf. Am Sonntag, 12 bis 18 Uhr, stellen sie sich auf einer kleinen feinen Messe in der Radebeuler Villa Sorgenfrei vor – als Sorglospaket.

