Die Irrfahrt der Friseur-Lade Kai-Uwe Schwokowski hat eine alte Zunftkiste gekauft. Sie hat eine abenteuerliche Geschichte.

Auf dem Dresdner Trödelmarkt tauchte die Innungslade auf. © privat

Die Lade der Barbier-, Friseur- und Perückenmacher-Innung, 1891 gegründet, galt lange Zeit als verschollen. Vorher wurde sie immer im Haus des Obermeisters aufbewahrt. Sie enthielt Dokumente, Mitgliederverzeichnisse, Gesellen- und Meisterbücher, Siegel, Wertgegenstände, Geld u. a. Die Mitgliederversammlungen fanden vor geöffneter Lade statt. Zum Innungsbezirk gehörten die Städte Großenhain und Radeburg sowie die ländlichen Ortschaften der Amtsgerichtsbezirke Großenhain, Radeburg und Riesa. Der Innungsvorstand umfasste die Herren Besser als Oberältester, Nitzschmann als Rechnungsprüfer, Michaelis als Schriftführer sowie Blumenschein, Haller und Wieland als Beisitzer. 1928 war Otto Michaelis Obermeister und hatte die Lade bei sich zu Hause. Die Innung wurde 1935 in Friseur-Innung umbenannt. Obermeister Karl Beyer, Neumarkt 7, starb 1943. Drei Jahre später war Martin Bernstein, Kupferbergstraße 1, Obermeister. Er gab 1956 sein Gewerbe auf. 1958 war Waldemar Paskarbeit, Frauenmarkt 1, Obermeister. Der setzte sich im August 1958 illegal nach Westdeutschland ab. Vorher wurde auf ihn Druck ausgeübt, sein Geschäft der neugegründeten PGH des Friseurhandwerks Elegant anzuschließen. Ab diesem Zeitpunkt verschwand die Innungslade, damit sie nicht in die Hände der PGH fiel. Ihr Verbleib blieb dem Friseurgewerbe unbekannt. Nach der Wende bot Helga Garm 1990 dem Friseur-Obermeister Frank Täubert, Naundorfer Straße 13, die Innungslade mit Inhalt an. Frau Garm betrieb ein Friseurgeschäft auf der Radeburger Straße 118. Später verschwand die Innungslade wieder. Es wurde erzählt, dass sie vom Schwiegersohn von Frau Garm, der ein Baugeschäft betrieb, verkauft wurde. Im Juli erwarb Kai-Uwe Schwokowski die leere Innungslade von einem Kunden, der sie auf dem Dresdner Trödelmarkt erstanden hatte. Übrigens: 1928 hatte die Friseurinnung 50 Mitglieder. Seit ihrer Gründung wurden 178 Lehrlinge ausgebildet, darunter 15 weibliche. Erst im Oktober 1923 wurde die volle Sonntagsruhe eingeführt. Schon im April 1893 gab es aber Bestrebungen zum Ladenschluss. Die Friseurgeschäfte wurden sonntags 20 Uhr geschlossen. 1917 wurde an den damaligen zweiten Feiertagen nicht mehr gearbeitet. (SZ)

