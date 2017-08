Die Integrationsfigur Medizin-Kapitän Uwe Haußmann sorgt dafür, dass beim Kreismeister der Ball rollt.

Uwe Haußmann ist die gute Seele im Team des SV Medizin. © Dietmar Thomas

Ein Leben lang Westewitz! Das trifft auf Uwe Haußmann, Kapitän des SV Medizin Hochweitzschen zu. In der vergangenen Saison feierte der 32-Jährige mit seiner Mannschaft den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Meistertitel in der Kreisliga A. Daran hatte Uwe Haußmann durch sein intelligentes Fußballspiel und die Art und Weise, wie er die Truppe menschlich zusammenhält, ganz großen Anteil. Aus diesem Grund ist er beim Fußball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie Fußballer/-in des Jahres 2016/17 nominiert. (DA/dwe)

zur Startseite