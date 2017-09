Die Innenstadt wird zum Kinderland Die Stadt will einen Spielpfad vom Niedermarkt bis zum Braunschen Garten einrichten. Das ist der Schlusspunkt der Stadtsanierung.

Lisa Panke-Deutscher sitzt mit einem Buch auf einem Mühlstein im Braunschen Garten am neuen Mulderadweg. Hier will die Stadtverwaltung noch in diesem Jahr weitere Sitzgelegenheiten und Spielgeräte für Kinder aufstellen lassen. © Dietmar Thomas

Nach 26 Jahren ist das Döbelner Sanierungsgebiet Geschichte. Es endet am 31. Dezember 2017. Zum Finale hat sich die Stadtverwaltung noch mal einen Höhepunkt ausgedacht. Sie will einen regelrechten Erlebnisparcours durch die Innenstadt anlegen. Das Projekt nennt sich „Kinder Stadt Spiel Räume“. „Das wird so etwas wie ein Kinderspielpfad“, erklärte Döbelns Baudezernent Thomas Hanns.

Dafür sollen Streicheltiere und Spielgeräte auf geeignete Flächen am Niedermarkt, dem Obermarkt und im Braunschen Garten am neuen Radweg am Muldenufer aufgestellt werden. „Solche Spielgeräte sind für Kinder sehr interessant. Das hat man an dem Holzfass mit Rutsche gesehen, das mal am Biergarten des Ratskellers stand. Immer, wenn wir in der Stadt waren, wollten die Enkel da hin“, erklärte Hanns. Die Kinder sollen gern in die Stadt gehen, so das Kalkül. Und wenn das Zentrum für den Nachwuchs attraktiv ist, ist es das auch für die Eltern und Großeltern. „Es ist ja unser Ziel, eine familienfreundliche Stadt zu werden“, so Hanns.

Für diese Familienfreundlichkeit will die Stadt rund 90 000 Euro ausgeben. Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat über die Investition, der Hauptausschuss hat schon zugestimmt. Es sind die letzten Mittel, die für das Sanierungsgebiet zur Verfügung stehen. Die Stadt hatte dafür die sogenannten Ausgleichsbeträge von Hausbesitzern in der Innenstadt erhoben, die für Wertsteigerungen der Grundstücke zu zahlen sind. Die meisten Hauseigentümer zahlten freiwillig und bekamen dafür einen Abschlag. Von etwa 20 Prozent der Eigentümer wird die Stadt im kommenden Jahr die Ausgleichsbeträge in voller Summe erheben. Rund 21 000 Euro sind davon für die Spielgeräte eingeplant. Bis das Geld gezahlt wurde, geht die Stadt in Vorkasse.

Wenn die Stadt das eingenommene Geld nicht verbraucht, müsste es an den Bund abgeführt werden. Das Vorhaben muss noch in diesem Jahr realisiert werden, sagte Hanns. Es sei sehr schwierig gewesen, eine Firma zu finden, die die gewünschten Geräte und Spielzeuge im Angebot hat, sagte Hanns. Auf der Liste stehen Streicheltiere wie Katzen, Hund und Pony. Es werden verschiedene Spiegel und eine Prismensäule zur „Entfaltung der Sinne“ aufgestellt. In den Braunschen Garten kommen Federtiere und eine etwas größere Spielanlage für kleinere Kinder. Dazu drehbare Liegebänke und Sitzbänke.

Schon länger laufen die Pläne, auch in Döbeln West am Hauptbahnhof und in der Wappenhenschanlage Spielgeräte aufzustellen. Diese werden mit Geld aus der Wappenhenschstiftung bezahlt. Die Realisierung ist auch noch dieses Jahr geplant.

Stadtratssitzung am Donnerstag um 17 Uhr im Rathaussaal, zu Beginn Bürgerfragestunde.

