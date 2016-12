Die Influenza ist angekommen Im Landkreis Görlitz hat das Gesundheitsamt fünf Fälle in einer Woche registriert. Rückläufig sind die Erkältungskrankheiten dennoch.

Symbolbild.

Die echte Grippe ist im Landkreis Görlitz angekommen. Wie das Gesundheitsamt meldet, wurden in der vergangenen Woche fünf Influenza-Fälle gemeldet, zwei der Patienten mussten ins Krankenhaus.

Es müsse aber immer mit einer Dunkelziffer gerechnet werden, da nicht alle Fälle diagnostiziert werden, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamtes. Außerdem beteiligen sich bei Weitem nicht alle Arztpraxen und Krankenhäuser an der Erhebung. So meldeten in den vergangenen Wochen 31 Praxen und ein Krankenhaus ihre Daten. Demnach sind die Erkältungskrankheiten mit 543 Fällen rückläufig. In der Woche davor waren noch 618 erfasst worden. Im Wesentlichen entspricht das auch der Krankheitssituation des Vorjahres. (SZ/dan)

