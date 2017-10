Die Industrie lockte den Neubürger Schon immer leben Städte und Dörfer mit Zu- und Fortzügen. Oft reist die Bevölkerung der Arbeit hinterher.

Kein Vergleich mit heute: Görlitz um 1800. Ein anonymer Künstler wählte damals eine ungewöhnliche Ansicht der Stadt. Vor dem Zwinger, der heutigen Elisabethstraße, zeigt sich noch eine ländliche, gartenähnliche Bebauung. Die Frauenkirche ist zu erkennen, im Hintergrund grüßen die Königshainer Berge. © Repro: Görlitzer Sammlungen

Görlitz verlor in den vergangenen Jahrzehnten viele Einwohner. Mit dem derzeit lediglich durch Zuzug ausländischer Neubürger relevanten Stopp des Bevölkerungsrückgangs steht die Stadt zwar im gleichen Trend wie fast das gesamte Land Sachsen, dennoch bleibt eines Fakt: Monat für Monat werden Geburtenzahlen und Sterberate ebenso gegeneinander aufgerechnet wie die Fort- und Zuzüge. Mancher im Rathaus preist das Pensionopolis, das alternde Westdeutsche in Görlitz wiederentdecken. Und den Weggang der Jugend registrieren die meisten zwar nicht wohlwollend, aber verständnisvoll: Wenn hier die Arbeit und dabei auch die Bezahlung nicht reicht, wo sollen sie da hin?

Das alles ist aber nicht neu. Über die Bevölkerungsbewegung in der Oberlausitz machen sich die Fachleute Gedanken, seit solche Zahlen statistisch erfassbar sind. Eine interessante Untersuchung dazu stammt vom Görlitzer Professor Olbricht von vor 80 Jahren. Für den Landkreis, wenn auch nicht identisch mit den heutigen Kreisgrenzen, verglich er die Zeiten vom Beginn des 13. Jahrhunderts mit wenigen Tausend Menschen mit rund 60000 Einwohnern Anfang der 1930er Jahre. So brachten die Jahre zwischen 1200 und 1300 durch die Waldrodung und die Anlage von Reihendörfern einen enormem Bevölkerungszuwachs, weil die Menschen sesshafter wurden. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges war im damaligen Landkreis die Zahl von rund 30000 Menschen erreicht, und um 1700 bestimmten erstmals bewusste Zuzüge die Statistik. Damals wanderten Exulanten aus Böhmen ein. An diese Zeit erinnert noch heute der Begriff Kolonie in Ortsnamen, und auch viele Flurbezeichnungen wie Feld- oder Neuhäuser stammen aus solchen Zuzügen.

Dabei zeigte die Stadt Görlitz mit 15000 Einwohnern um 1830 noch ein recht mittelalterliches Bild. Wirklich städtisch bebaute Viertel waren nur die Vorstädte um den Demianiplatz und die Nikolaivorstadt. Noch gab es sogar die einengende Stadtmauer. Dennoch – es gab noch nicht zu viele Umzüge, zumal auch die noch nicht ausgebauten Straßen Begrenzungen nach außerhalb setzten.

Damals begannen die Verwaltungen, den wachsenden Größen der Orte erkennbare Begriffe zuzuordnen. Bis zu 250 Einwohner kleine Orte hießen plötzlich Zwergdorf, bis 500 Leute waren in einem Schuldorf zu Hause, während das Kirchdorf schon bis tausend Bewohner sein Eigen nannte. Was darüber lag, durfte sich als Marktdorf ausgeben, weil es häufig als Mittelpunkt für die kleineren umliegenden Dörfer fungierte. Auch der Begriff der Verwaltungsgemeinschaft ist so neu also nicht. Ab 2 000 Einwohnern verwischten dann die Begriffe, mal hieß es Stadtdorf, mal Kleinstadt, je nach Rechtslage. Auch stadtnahe Dörfer entwickelten sich von der Bebauung her stadtnah, was spätere Eingemeindungen fast problemlos machte. Die Orte Rauschwalde oder Moys mögen als solche Beispiel stehen.

Spätestens hier kommt auch der Berufsbegriff ins Spiel, also Umzüge der Arbeit wegen. Industrie kam aufs Dorf, Dörfler zog es zur Arbeit in die Städte. Orte mit schlechter Bodenqualität stellten schneller auf eine andere Produktivität um, und wer in einer Fabrik arbeitete, suchte sich auch bald eine Unterkunft in deren Nähe.

Das größte Dorf in der Nähe war 1840 Rothwasser mit 1660 Bewohnern. An diesem Ort wird aber auch deutlich, dass nicht die Landwirtschaft allein das Leben bestimmte. 46 Handwerker nahmen im Lauf der Zeit in diesem Dorf ihren Firmensitz, es gab sogar 68 Hausierer. In vielen Orten gaben Webstühle Menschen Lohn und Brot, in Königshain siedelten sich die Granitarbeiter an – auch dort freilich Zugezogene. Bevölkerungswanderungen hatten immer ein Auf und Ab. Während Görlitz die Menschen anzog und sich bis 1930 die Einwohnerzahl versechsfachte, bluteten Dörfer durch Wegzüge in die Stadt aus. Schützenhain und Ober-Bielau zum Beispiel sanken in wenigen Jahrzehnten von je 800 auf rund 550 Einwohner. Als Penzig die Glasindustrie ausbaute, verzehnfachte sich die Bevölkerung, auch wenn zeitgleich die Handweberei an Bedeutung verlor. Mit dem Beginn des Abbaus von Braunkohle verlagerten sich wiederum ganze Bevölkerungsgruppen.

1935 meldete eine Statistik, dass in allen Dörfern nur noch 35 Prozent der Beschäftigten einen landwirtschaftlichen Beruf ausüben. Und als Görlitz ein erstes Mal Pensionopolis wurde, gab es auch viele Wegzüge. Denn gerade nach der Weltwirtschaftskrise suchten viele Görlitzer Arbeit außerhalb, in Glasindustrie, Holzwirtschaft, Kalk- und Steinbrüchen.

Bekannt ist zudem die bittere Seite von Bevölkerungsrückgang: Wegen zwei Weltkriegen mussten Tausende Görlitzer und Umlandbewohner ihre Heimat verlassen. Politische Ursachen hatten zudem mehrere Wegzugswellen zwischen den 50er und 90er Jahren. Die wenigsten der so Weggezogenen kehrten wieder zurück.

