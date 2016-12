Die Idee vom Regenbogenapotheker Riko Kliemann schwärmt für Aschenbrödel, Rolf Hoppe und das Handwerk. Und das sieht man jetzt vor seinem Geschäft.

Das ist die in Holz geschnitzte weltbekannte Szenerie aus dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die vor der Regenbogenapotheke in Bischofswerda Süd steht. © Steffen Unger

Bischofswerda. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gibt es jetzt auch in Bischofswerda und das auf besondere Weise. Vor der Regenbogenapotheke von Riko Kliemann reitet Aschenbrödel auf einem weißen Pferd. Neben ihr der Prinz, der versucht herauszufinden, ob sie diejenige ist, die er sucht. Wandmaler und Gestalter Uwe Gloge-Häntschel aus Geißmannsdorf hat die Szene aus dem weltberühmten Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in Holz geschnitzt.

Auftraggeber war Riko Kliemann. Der Apotheker schwärmt: „Ein begnadeter Künstler. Wir machen sicher noch mehr zusammen.“ Überhaupt sei Handwerk etwas, „das wir sehr schätzen“. Zum Ausdruck kommt das auch im neuen Jahreskalender der Apotheke, in dem unter anderem der Geißmannsdorfer Holzspielzeugmachermeister Steffen Kaiser vorkommt.

Sich gerade Aschenbrödel schnitzen zu lassen, lag doch nahe, sagt Riko Kliemann. Er kenne keine Familie, die diesen Film nicht immer wieder schaut. Zudem verehrt er Schauspieler Rolf Hoppe, war mehrfach in dessen Theater zu Gast. Die besondere Szenerie vor der Apotheke kommt an. Man bleibt bewundernd stehen und fotografiert. Und jemand hat gefragt, ob er sich die Figuren ausborgen darf für den Festumzug 2017 in Schiebock. Riko Kliemann hat gesagt: „Ja, natürlich.“ Er freut sich, wenn sich auf diese Weise die Arbeit von Uwe Gloge-Häntschel noch weiter herumspricht.

