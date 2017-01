Die Husaren sind wieder da

Sachsens Könige in Großenhain

Schon König Albert erklärte sich 1891 zum Chef des Großenhainer Husarenregiments Nr. 18. Für das sächsische Königshaus war die Kavallerie – neben den Grimmaer Husaren und den Oschatzer Ulanen – eine wichtige militärische Stütze. König Albert besuchte selbst noch 1902 die Husaren in Zeithain, kurz bevor er starb. Kronprinz Friedrich August diente bekanntermaßen von 1886 bis 1887 in Großenhain als Offizier und wohnte in der Villa Starke bei Herrn von Wittern. Nach Dienst traf er sich am Stammtisch mit anderen Offizieren bei Kirst und Co. 1903 kam er in Uniform als Kronprinz zur Einweihung des Carolabades. 1904 war er bei einer Übung auf dem Exerzierplatz. 1905 folgte Friedrich Augusts erster Auftritt als König auf dem Marktplatz. Er schritt die jubelnde Menge ab und ritt ein Stück durch die Stadt, das Husarenregiment hinterher. Dann besuchte er Kirche, die Tuchfabriken Caspari und Gebrüder Zschille – die Militärtuche produzierten – das Remontedepot Kalkreuth und viele Dörfer. 1909 war er auf dem Truppenübungsplatz Zeithain, 1912 kam er zum Kaisermanöver auf die Naundorfer Flur zu „seinem“ Regiment. Hier erhielt Friedrich August von Kaiser Wilhelm den Marschallstab. An- und Abreise erfolgte schon in Autos. Die Husarenuniform des letzten Königs soll noch bis 1945 im Großenhainer Museum gewesen sein.