Die Hundertjahrfeier steht unmittelbar bevor

Rustikale Räder: Die Wasserverteilung in einem künftigen Ausstellungsraum der Fabrik 3 (Brikettfabrik Knappenrode / Bergbaumuseum / Energiefabrik Knappenrode) bleibt erhalten, sagt Kirstin Zinke. © Katrin Demczenko

Zwei Jubiläen hat die ehemalige Brikettfabrik Knappenrode, heute Bergbaumuseum / Energiefabrik, zu feiern. Ein gewiss weniger schönes: die endgültige Außerbetriebnahme vor 25 Jahren, am 25. Februar 1993 – und die Inbetriebnahme vor 100 Jahren, im Oktober 1918: macht (fast) 75 Jahre Brikett-Erzeugung; ein Dreivierteljahrhundert Lausitzer Industriegeschichte.

Der weitere Umbau der einstigen Produktionsanlagen zur Präsentation für historisch Interessierte ist schon in vollem Gange, auch wenn die Besucher davon noch nicht viel sehen. Im bisher kaum genutzten Gebäudeteil „Fabrik 3“ der Brikettfabrik hinter der Ofen- und Feuerstättenausstellung wird jetzt Baufreiheit geschaffen, sagt Museumsleiterin Kirstin Zinke. Dort sollen die Verwaltung, das Depot und eine neu entstehende Dauerausstellung einziehen. Fußböden und Wände der hohen, großen Räume werden für die künftige Nutzung vorbereitet, wobei deren „Gebrauchsspuren“ sichtbar bleiben. Alte Stromverteilerkästen und Rohrleitungssysteme bleiben ebenfalls erhalten, um dauerhaft an die ursprüngliche Nutzung als Produktionsräume zu erinnern.

Der neue Museumseingang mit Parkplatz vor der Tür und Besucher- sowie Tourist-Information entsteht im ehemaligen Motorenlager der Fabrik 3, schildert die Museumsleiterin. Ein Fahrstuhl bis aufs Dach macht einen Rundblick über die Lausitz möglich und die ganze Energiefabrik barrierefrei zugänglich. Ab dem Frühjahr finden an einigen Wochenenden Baustellenführungen statt, und über Fortschritte des Museumsumbaus wird im Internet unter Adresse web.saechsisches-industriemuseum.com/knappenrode.html informiert.

Die Gesamtfläche des Museumsgeländes wird auf Wunsch des Landkreises Bautzen, der Träger der Einrichtung ist, von 25 Hektar auf sieben Hektar verkleinert, um den Unterhalt bezahlbar zu gestalten. Ausgegliedert werden bis 2020 viele bewaldete Flächen, so Kirstin Zinke. Das betrifft auch jene Häuser, die die Kasse, die Tourist-Information und die Dauerausstellung „Feuerwehr / Brandschutz / Grubenrettungswesen“ beherbergen; ebenso die ehemalige Lehrwerkstatt der Brikettfabrik (die aktuell Zwischendepot ist), das Verwaltungsgebäude und einige momentan ungenutzte Häuser. Sie alle sind denkmalgeschützt, gehören weiter dem Landkreis und bilden mit der Brikettfabrik ein authentisches, erhaltenswertes Gesamt-Ensemble alter Industrie-Architektur. Die Häuser sollen nach der Studie „Energiehöfe“ des Eigentümers von 2016 nicht museal genutzt werden. Dafür werden Mitstreiter gesucht, die langfristig am Standort agieren wollen. „Platz für Ideen ist genug“, findet Kirstin Zinke.

Fabrik-Erlebnis-Rundgang, Waschkaue, Draisinenstrecke, die Grubentechnik im Freigelände und der Tertiärwald bleiben beim Museum. Die jetzt noch ungenutzte 30-kV-Station soll temporäre Ausstellungsfläche werden. Einige Feuerwehren, Objekte der Grubenrettungstechnik und Teile der Sonderausstellung „Als Knappenrode noch Werminghoff war“ werden in die neue Dauerausstellung übernommen. Diese soll die Entwicklung der Braunkohlegewinnung und -veredlung und die damit verbundene Industrialisierung der Lausitz abbilden. „Der Fokus liegt auf dem Wandel für die Menschen“, so die Museumsleiterin.

Dieses Jahr wird der Produktionsbeginn der Brikettfabrik vor hundert Jahren mit einigen Höhepunkten begangen. Einer ist die Ausstellung „«Kunst + Kohle» – Arbeit und Bergbau in der DDR-Kunst“ des Dresdener Instituts für Kulturstudien, die am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, eröffnet wird. Der Zweckverband Sächsisches Industriemuseum, dem die Energiefabrik angehört, begeht seinen 20. Geburtstag mit einer Festveranstaltung am 10. Juni in Knappenrode.

An jenem Wochenende finden auch wieder Fabrik.Fest.Spiele statt, die die Anfangsjahre der Brikettfabrik näher beleuchten werden. „Der Männerchor Lohsa e.V. wird Lieder aus einem Gesangbuch von 1918 singen“, kündigt Kirstin Zinke an. Knappenrode, seine Vereine und das Blasorchester „Glückauf“ feiern mit der Energiefabrik das Sommerfest – am Bergmannstag, dem 1. Juli, einem Sonntag.

